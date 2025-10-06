Prima pagină » Război în Ucraina » Care este planul Ucrainei de a trece printr-o iarnă geroasă și sângeroasă

Care este planul Ucrainei de a trece printr-o iarnă geroasă și sângeroasă

06 oct. 2025, 15:31, Război în Ucraina
Care este planul Ucrainei de a trece printr-o iarnă geroasă și sângeroasă
Rețeaua electrică a Ucrainei a rezistat deja la trei ierni de bombardamente rusești. Inginerii au reparat stațiile de energie sub focul rachetelor. Civilii au stat zile întregi în frig și întuneric. Rusia a încercat astfel să le slăbească voința.

Acum, înaintea celei de-a patra ierni de război, Ucraina mizează pe o soluție nouă: baterii uriașe, proiectate în SUA. Acestea sunt ascunse în locații secrete și ar putea fi esențiale pentru a menține curentul.

La un astfel de centru, bateriile sunt aliniate în șiruri. Fiecare bloc are peste 2,5 metri înălțime. Din ele se aude un bâzâit continuu, ca un sunet înalt, metalic.

„Este cel mai frumos sunet din lume”, spune Vadym Utkin, consilier pentru stocarea energiei la DTEK, cel mai mare furnizor privat din Ucraina. „Pentru că înseamnă că bateriile funcționează.”

Bateriile uriașe pot alimenta 600.000 de locuințe

Parcurile de baterii din Ucraina au o capacitate totală de 200 de megawați. Acestea pot furniza energie timp de două ore pentru aproximativ 600.000 de locuințe. Este suficient pentru a alimenta un oraș de mărimea Washington D.C.

Cel mai important, în timpul bombardamentelor, aceste baterii oferă inginerilor timp. Ei pot repara rețeaua și evita o pană generală de curent.

Bateriile sunt construite pentru a acoperi golurile din sistemul energetic al Ucrainei. Ele mențin stabilitatea rețelei și oferă o sursă alternativă de energie, inclusiv atunci când infrastructura este lovită.

Proiectul a costat 140 de milioane de dolari și a fost finalizat în august. Este un pas esențial pentru Ucraina, care încearcă să-și modernizeze și descentralizeze rețeaua electrică. Toate pentru a face față mai bine atacurilor rusești.

Pentru a le proteja, autoritățile nu dezvăluie locațiile exacte ale bateriilor. Se știe doar că sunt șase situri, situate în regiunile Kiev și Dnipropetrovsk. Acestea sunt conectate direct la rețea și pot înlocui sursele de energie afectate, cum ar fi centralele termice.

Sisteme antiaeriene sunt amplasate strategic pentru a apăra aceste puncte. Scopul este clar: să evite penele de curent în lanț, care au afectat Ucraina ani la rând.

