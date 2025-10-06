Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1321. Zelenski critică Occidentul pentru lipsa de „răspunsuri reale” în fața atacurilor masive ale Rusiei

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1321. Zelenski critică Occidentul pentru lipsa de „răspunsuri reale” în fața atacurilor masive ale Rusiei

06 oct. 2025, 09:15, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1321. Zelenski critică Occidentul pentru lipsa de „răspunsuri reale” în fața atacurilor masive ale Rusiei
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1321. Zelenski critică Occidentul pentru lipsa de „răspunsuri reale” în fața atacurilor masive ale Rusiei / Sursa FOTO: Shutterstock

Războiul din Ucraina a intrat luni, 6 octombrie 2025, în a 1.321-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

După un nou atac masiv al Rusiei cu drone și rachete, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat Occidentul pentru lipsa de „răspunsuri reale”.

„Nu există o reacție adecvată”

„Din nefericire, nu există o reacție adecvată, puternică a lumii la tot ce se întâmplă. Aceasta este exact de ce președintele Vladimir Putin o face: pur și simplu râde de Occident, de tăcerea lui și de absența contramăsurilor decisive. Rusia încearcă în mod deschis să distrugă infrastructura noastră civilă și chiar acum, înaintea iernii, ia la țintă infrastructura de gaze, generarea și transportul de electricitate”, a spus Zelenski în mesajul său video zilnic, remarcând amploarea și îndrăzneala în creștere ale atacurilor rusești.

Armata rusă a atacat Ucraina în weekend cu 53 de rachete și câteva valuri de drone. Cinci persoane au fost ucise – patru în regiunea vestică Liov și una în Zaporijia – și 18 rănite.

La Lvov a fost vorba despre cel mai mare atac în această regiune de la începutul războiului, potrivit guvernatorului Maksim Kozîțki.

Conform primarului Andrii Sadovî, un complex industrial a luat foc după atac. O altă întreprindere industrială a fost vizată în regiunea Vinnița (centru-est).

Zelenski s-a arătat nemulțumit și de faptul că dronele de atac rusești conțin componente „care sunt în continuare livrate din țări occidentale și diferite țări vecine cu Rusia”. El și-a exprimat uimirea că, după mai mult de trei ani și jumătate de război, nu este clar cum trebuie să fie oprită furnizarea acestor componente critice.

„Cele aproape 500 de drone pe care rușii le-au folosit astă-noapte conțin peste 100.000 de componente fabricate în străinătate”, a acuzat Zelenski.

Conform AFP, armata rusă a raportat că a lansat în cursul nopții „un atac masiv cu ajutorul unor arme de înaltă precizie, precum rachete Kinjal, asupra unor întreprinderi ale complexului militaro-industrial ucrainean și a infrastructurilor de gaze și energetice care le asigurau funcționarea”.

