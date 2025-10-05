Prima pagină » Știri externe » Vladimir Putin spune că relațiile Rusiei cu SUA ar fi DISTRUSE dacă Washingtonul va trimite rachete Tomahawk Ucrainei

Vladimir Putin spune că relațiile Rusiei cu SUA ar fi DISTRUSE dacă Washingtonul va trimite rachete Tomahawk Ucrainei

Andrei Văcaru
05 oct. 2025, 18:07
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că, dacă Statele Unite ar furniza rachete Tomahawk Ucrainei pentru lovituri în interiorul Rusiei, acest lucru ar duce la distrugerea relației dintre Moscova și Washington.

La mai puțin de două luni de la întâlnirea președintelui american, Donald Trump, cu Putin la un summit din Alaska, pacea pare și mai îndepărtată, având în vedere avansul forțelor rusești în Ucraina, acuzațiile potrivit cărora drone ruse ar fi intrat în spațiul aerian NATO și declarațiile Washingtonului cu privire la posibilitatea livrării de rachete Tomahawk Kievului, scrie Reuters.

„Acest lucru va duce la distrugerea relațiilor noastre sau cel puțin la tendințele pozitive care au apărut în aceste relații”, a spus Putin într-un videoclip publicat duminică de jurnalistul Pavel Zarubin.

Relațiile dintre Rusia și SUA, sub semnul întrebării

Recent, Donald Trump a declarat că este dezamăgit de Vladimir Putin pentru că nu a ajuns la un acord de pace cu Ucraina. Mai mult, el a prezentat Rusia drept un „tigru de hârtie” pentru că nu a reușit să supună Ucraina. Putin a ripostat săptămâna trecută, întrebându-se dacă NATO nu a fost cumva „tigrul de hârtie” pentru că nu a reușit să oprească avansul Rusiei.

Vicepreședintele american, JD Vance, a declarat luna trecută că Washingtonul analizează o cerere a Ucrainei de a obține rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune care ar putea lovi adânc în Rusia, inclusiv capitala Moscova, însă nu este clar dacă a fost luată o decizie finală la Washington în acest sens.

Wall Street Journal a relatat săptămâna trecută că Statele Unite vor furniza Ucrainei informații despre țintele de infrastructură energetică din Rusia, în timp ce analizează dacă să trimită Kievului rachete care ar putea fi folosite în astfel de atacuri.

WSJ: Statele Unite vor oferi informații Ucrainei pentru a realiza ATACURI împotriva infrastructurii energetice de pe teritoriul Rusiei

Serviciile ucrainene de informații acuză CHINA că ar furniza Rusiei date despre țintele din Ucraina

