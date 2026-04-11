Sfânta Lumină de la Ierusalim va ajunge în România sâmbătă seară, în jurul orei 18:30, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. Aceasta va fi adusă cu un zbor special din Tel Aviv, conform datelor oficiale și informațiilor despre aeronava utilizată.

Lumina va fi preluată de reprezentanții eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române și distribuită rapid în toată țara, astfel încât să ajungă în fiecare biserică înainte de slujba de Înviere.

Un avion privat modern pentru transport

Pentru aducerea Luminii Sfinte este folosit un avion de tip Nextant 400XTi, o aeronavă business modernizată, concepută pentru zboruri rapide și sigure.

Avionul, fabricat în 2014 și modernizat în 2017, are o viteză de croazieră de aproximativ 780 km/h și o autonomie de până la 3.800 de kilometri. Configurația permite transportul a opt pasageri și include o zonă tip canapea.

Interiorul este amenajat la standarde premium, cu scaune din piele Wollsdorf „Driftwood”, tapițerie Ultraleather „China White”, finisaje din lemn de nuc lucios și covor de calitate superioară furnizat de Scott Group.

Zborul este operat de superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, arhimandritul Ioan Meiu.

Distribuția în țară

După aterizare, Sfânta Lumină va fi oferită delegaților eparhiilor prezenți la aeroport. Aceștia o vor duce mai departe către protopopiate și parohii din întreaga țară.

În jurul orei 19:00, Lumina va fi primită oficial la Catedrala Patriarhală din București de Patriarhul Daniel.

Tradiția aducerii Luminii Sfinte în România datează din 2009.

Plan de rezervă, în contextul tensionat din regiune

Pentru prima dată în ultimii ani, Patriarhia Română ia în calcul și un scenariu alternativ.

Dacă zborul nu poate fi efectuat din cauza situației din Orientul Mijlociu, la Catedrala Patriarhală există o lumină sfântă păstrată din anul precedent, care ar putea fi folosită în noaptea de Înviere.

Reprezentanții BOR au precizat că aducerea Luminii ar putea fi afectată doar în cazul unei situații de forță majoră neprevăzute, în contextul actual geopolitic.

Ceremonie cu restricții severe la Sfântul Mormânt

Anul acesta, ritualul de la Ierusalim suferă modificări majore din cauza măsurilor de securitate. Doar Patriarhul Teofil al III-lea coboară în Sfântul Mormânt, în timp ce accesul pelerinilor și al delegațiilor străine rămâne strict limitat. Autoritățile israeliene au interzis procesiunile religioase și adunările publice în Orașul Vechi, astfel că distribuirea luminii către avioanele speciale are loc sub supraveghere riguroasă.

