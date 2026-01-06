Prima pagină » Religie » Papa Leon a încheiat Anul Sfânt Catolic prin închiderea Uşilor Sfinte de la Vatican, un gest solemn

Papa Leon a încheiat Anul Sfânt Catolic prin închiderea Uşilor Sfinte de la Vatican, un gest solemn

06 ian. 2026, 14:45, Religie

Papa Leon XIV a încheiat oficial Anul Sfânt Catolic prin închiderea Porții Sfinte de la Bazilica Sfântul Petru, într-o ceremonie desfășurată marți, de Bobotează. Evenimentul a adunat mii de credincioși în Piața Sfântul Petru și a marcat finalul unuia dintre cele mai importante momente ale catolicilor din ultimii ani.

După rugăciune, Suveranul Pontif a tras cele două uși masive de bronz ale Porții Sfinte, un gest care simbolizează sfârșitul perioadei speciale dedicate iertării, reconcilierii și reflecției spirituale. Conform tradiției Bisericii Catolice, trecerea prin Poarta Sfântă este asociată cu ideea de reînnoire și apropiere de credință.

Anul Sfânt Catolic a început pe 24 decembrie 2024, sub pontificatul Papei Francisc, și a continuat după moartea acestuia. Finalul a revenit succesorului său, Papa Leo XIV, o situație rar întâlnită în istoria recentă a Vaticanului. În acest interval, Roma a devenit un punct central al pelerinajului mondial, cu peste 33 de milioane de credincioși veniți din mai mult de 180 de țări.

În mesajul adresat credincioșilor, Papa Leon XIV a pus accent pe solidaritate, simplitate și respect față de ceilalți. Pontiful a criticat excesele societății de consum și a cerut mai multă deschidere față de străini și comunitățile vulnerabile, subliniind rolul Bisericii într-o lume marcată de tensiuni și inegalități.

După ceremonia de închidere a Porții Sfinte, Papa a oficiat Liturghia de Bobotează în interiorul bazilicii. Vaticanul a confirmat că următorul An Sfânt este programat pentru 2033, când Biserica Catolică va comemora două mii de ani de la moartea și învierea lui Iisus Hristos.

