Papa Leon al XIV-lea cere ca Venezuela să rămână o țară independentă:”Nu trebuie să întârziem în a porni pe căile dreptății și păcii”

Oana Zvobodă
04 ian. 2026, 15:40, Știri externe
Papa Leon cere ca Venezuela să rămână o țară independentă. Acesta a declarat că urmărește evoluția situației după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către SUA cu „sufletul plin de îngrijorare”.

Primul papă american a cerut, totodată, respectarea drepturilor omului și a statului de drept „așa cum sunt consacrate” în constituția Venezuelei, scrie Reuters.

„Nu trebuie să întârziem în a depăși violența și în a porni pe căile dreptății și păcii, garantând totodată suveranitatea țării”, le-a spus papa pelerinilor adunați în Piața Sfântul Petru, în timpul rugăciunii de duminică.

Papa Leon, care a criticat unele dintre politicile de dreapta ale lui Trump, l-a îndemnat în decembrie pe președintele SUA să nu îl înlăture pe Maduro folosind forța militară.

„Binele iubitului popor venezuelean trebuie să prevaleze asupra oricărei alte considerații”, a spus pontiful.

După arestarea sa în Venezuela, Maduro a fost transportat din Caracas cu un elicopter american și luat la bordul navei USS Iwo Jima. După sosirea în New York, a fost dus la birourile Administrației Antidrog din SUA (DEA). Maduro a fost transferat ulterior de la biroul DEA din Manhattan la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn. Președintele Venezuelei urmează să apară în instanță pentru acuzații de trafic de droguri și arme, ceea ce ar putea avea loc chiar luni. Anterior, el a negat că ar fi liderul unui cartel de droguri.

