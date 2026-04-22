Tucker Carlson, fost prezentator de la Fox News și un proeminent jurnalist naționalist conservator, și-a exprimat regretul public că l-a susținut pe Donald Trump.

Schisma taberei republicanilor între „Make America Great Again” și „America First” ia amploare pe măsură ce războiul cu Iranul se prelungește.

Tot mai mulți susținători ai lui Trump își exprimă regretul că l-au votat la alegerile din 2024. Trump a fost criticat dur și după ce a fost acuzat că ar fi batjocorit creștinismul, scrie publicația People .

Trump și Tucker Carlson, într-un „război deschis”

Președintele l-a insultat grav pe jurnalistul Tucker Carlson, despre care a scris într-o postare de pe Truth Social că are „IQ scăzut”.

„În mod cert, tu și cu mine și milioane de oameni ca noi suntem cauza a ce se întâmplă acum. Vom fi chinuiți pentru mult timp. Îmi pare rău și îmi voi cere iertare că i-am înșelat pe oameni. Nu a fost ceva intenționat”.

Tucker Carlson i-a spus aceste cuvinte fratelui său, Buckley Carlson, într-un episod din podcastul său difuzat luni, 20 aprilie.

Tucker Carlson avea alte așteptări de la Trump

În octombrie 2024, Tucker Carlson îl admira pe Trump atât de mult că l-a descris ca pe un „tată disciplinat care vine și le spune copiilor neascultători și le spune „ați fost răi băieți și fetițe și aucm veți primi o pălmuială zdravănă”.

Tucke Carlson l-a denunțat pe Trump nu doar pentru războiul cu Iran,din care au rezultat între 6.000 și 8.000 de morți, plus 44.000 de răniți. Și pentru că a amenințat o civilizație de 90 milioane de oameni cu „anihilarea”. (Trump s-a proclamat „președintele păcii” și a pretins Premiul Nobel pentru Pace în mod repetat).

Dar l-a criticat pentru că a batjocorit creștinismul după ce a postat două imagini generate cu AI în postura de Mesia care înfăptuia un miracol pentru a-l vindeca pe un pacient bolnav.

„Este o batjocură. Îl batjocorește pe Iisus. Își bate joc de creștinism. Figura centrală a religiei este batjocorită.”

Sursa Foto: X/ Truth Social/Profimedia

