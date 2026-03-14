Prima pagină » Actualitate » Prognoză Paște 2026 | Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea pe 12 și 13 aprilie în România

14 mart. 2026, 07:39, Actualitate
Vești foarte bune pentru românii care își fac, deja, planuri pentru sărbătorile pascale din 2026. Estimările meteo arată că vremea va fi deosebit de plăcută în perioada Paștelui, cu temperaturi aproape de 20 de grade.

În majoritatea regiunilor țării va fi însorit și o vreme superbă pentru sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos.

Vreme perfectă de Paște

Potrivit prognozei publicate de Accuweather, în primele două zile de Paște, pe 12 și 13 aprilie 2026, va fi vreme frumoasă, ideală pentru activități în aer liber.

Meteorologii estimează pentru duminică, 12 aprilie, că temperaturile vor urca până la aproximativ 19 grade Celsius, iar minima nopții va fi în jur de 8 grade. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, fiind o vreme potrivită pentru plimbări, vizite în familie sau ieșiri la iarbă verde. La fel se anunță și pentru luni, a doua zi de Paște, când sunt așteptate temperaturi maxime de 19 grade și o minimă de aproximativ 8 grade Celsius, după cum se vede și în foto de mai jos.

La nivelul Capitalei, estimările din prognoza lunii aprilie arată o perioadă stabilă din punct de vedere meteorologic. Temperaturile cresc treptat în prima parte a lunii, iar în jurul sărbătorilor pascale vom avea valori specifice unei primăveri blânde. Bucureștenii așteaptă  temperaturi de 19 grade și cer parțial senin.

Potrivit meteorologilor de la Accuweather, vremea va fi plăcută în cea mai mare parte a României, cu temperaturi de primăvară și șanse reduse de precipitații. Excepție pot face zonele montane, unde ar putea fi ușor mai rece. În restul regiunilor, dar în special în sud, est și vest, temperaturile vor rămâne apropiate de cele prognozate pentru București.

Astfel, dacă prognoza se menține, Paștele din 2026 ar putea aduce una dintre cele mai plăcute perioade de primăvară din ultimii ani. Românii vor avea o vreme perfectă pentru tradițiile și întâlnirile în familie.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

