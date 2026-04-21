Rugăciunea către Sfântul Gheorghe: Ce să rostești pe 23 aprilie pentru ajutor, protecție și reușită în afaceri

Anula, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este sărbătorit în ziua de 23 aprilie. În această zi, mulți creștini merg la biserică pentru a se închina și ruga. De altfel, aprind lumânări și împart alimente. Tot în această zi sunt rostite rugăciuni către Sfânt pentru a-i ajuta pe creștini să treacă peste greutățile vieții, să aibă parte de protecție și chiar reușită în afaceri.

De altfel, capul Sfântului Gheorghe va fi adus pentru prima dată în România, anul acesta, de la Muntele Athos. Moaștele vor fi așezate spre închinare la mănăstirea din județul Vlașca-Teleorman, în perioada 22-28 aprilie. Vezi mai multe detalii AICI.

„O, luptătorule și biruitorule, mare Gheorghe, în nevoie și în nenorociri grabnic ajutător și cald sprijinitor, iar celor întristați bucurie nespusă, primește de la noi această rugăminte a smeritului tău rob, a Domnului Ștefan Voievod, din mila lui Dumnezeu Domnul Tării Moldovei. Păzeste-l pe el în lumea această și în cea de apoi, pentru rugăciunile celor ce Te cinstesc pre Tine, că să Te preamărim în veci. Amin”, este una dintre rugăciunile care pot fi rostite.

Rugăciune către Sfântul Gheorghe

„Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci folositor, neputincioșilor doctor, conducătorilor ajutător, Purtătorul de biruință, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Tu, Sfinte Mare Mucenic Gheorghe, care împreună cu cei fără de trup ești și toate le cunoști din timp și care de purtătorii de nevoința ești cinstit, miluiește-ne pe noi păcătoșii.

Vino, Sfinte Gheorghe și luminează mintea mea, pentru ca să cunosc eu păcatele ce le-am săvârșit; mișcă inima mea ca să mă hotărăsc și să mă îndrept; ajuta necredinței și slăbiciunii mele și scapă-mă cu harul tău de păcatele cele trupești și sufletești.

Totdeauna numele tău arată înălțimea rânduielilor tale, căci după chemarea lui Dumnezeu, te-ai arătat cu cuviință slujitor vrednic al Cuvântului, Dumnezeu-Omului; de aceea cu laude te fericim pe tine Sfinte Gheorghe, care ai trecere în fața lui Dumnezeu Tatăl. Binecuvântează-ne pe noi și fă rugăciunile noastre să fie de folos. Amin”, este una dintre rugăciuni, arată doxologia.ro.

Autorul recomandă:

