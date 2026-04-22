Capul Sfântului Gheorghe va fi adus de la Muntele Athos, azi. Perioada în care pelerinii se pot închina la racla cu sfintele moaște
Capul Sfântului Gheorghe va fi adus de la Muntele Athos în cursul zilei de miercuri, pe 22 aprilie 2026. Este marcată, astfel, o premieră, deoarece este pentru prima dată când aceste sfinte moaște ajung în țara noastră. Credincioșii au posibilitatea să se închide la raclă timp de câteva zile.

În cursul zilei de joi, 23 aprilie 2026, capul Sfântului Gheorghe va fi adus în România de la Muntele Athos. Capul purtătorului de biruință va putea fi văzut în perioada 23-28 aprilie 2026 și este adus cu prilejul hramului Mănăstirii Pantocrator din județul Teleorman.

Racla cu sfintele moaște este adusă de o delegație de la Mănăstirea Xenofont din Sfântul Munte Athos, arată Basilica.ro.

Sfintele moaște vor fi întâmpinate de PS Galaction, Episcolul Alexandriei și Teleormanului. În noaptea aceasta, va avea loc o slujbă de priveghere oficiată de Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei.

Patriarhia Română a publicat programul evenimentelor

23 aprilie 2026 (joi)

  • 08:00 – Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe;
  • 09:00 – Sfânta Liturghie arhierească;
  • 18:00 – Slujba Vecerniei şi Utrenia.

24 aprilie 2026 (vineri)

  • 07:30 – Acatistul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena;
  • 08:00 – Sfânta Liturghie arhierească;
  • 10:15 – Conferința pastoral-misionară de primăvară – Centrul Multifuncțional din Alexandria;
  • 21:00 – Taina Sfântului Maslu și Paraclisul;
  • 00:00 – Sfânta Liturghie arhierească oficiată de Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei.

25 aprilie 2026 (sâmbătă)

  • 08:30 – Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe;
  • 09:00 – Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de preoți sub protia părintelui Arhimandrit Serafim Baciu, Vicar Administrativ Eparhial;
  • 17:00 – Slujbă de priveghere în cinstea Sfintelor Mironosițe.

26 aprilie 2026 (duminică)

  • 08:30 – Acatistul Sfintelor Femei Mironosițe;
  • 09:15 – Sfânta Liturghie arhierească la altarul de vară, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Pantelimon, Mitropolit de Veria, Naousa și Kampania;
  • 18:00 – Vecernia Mare în cinstea Sfintei Mironosițe Maria Magdalena.

27 aprilie 2026 (luni)

  • 08:00 – Acatistul Sfintei Maria Magdalena;
  • 08:30 – Sfânta Liturghie arhierească la altarul de vară al mănăstirii;
  • 18:00 – Slujbă de priveghere în cinstea Sfintei Maria Magdalena.

28 aprilie 2026 (marți)

  • 08:00 – Acatistul Sfintei Maria Magdalena și Sfânta Liturghie arhierească;
  • 18:00 – Slujbă de priveghere în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Îndrumătoarea”;
  • 00:00 – Închiderea pelerinajului.

