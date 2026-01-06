Prima pagină » Actualitate » Un brăilean în vârstă de 35 de ani a prins pentru a șasea oară, în 13 ani, crucea sfințită de Bobotează

Un brăilean în vârstă de 35 de ani a prins pentru a șasea oară, în 13 ani, crucea sfințită de Bobotează

06 ian. 2026, 17:20, Actualitate
Un brăilean în vârstă de 35 de ani a prins pentru a șasea oară, în 13 ani, crucea sfințită de Bobotează
Daniel Nichițelea (FOTO - Facebook/Obiectiv Vocea Brăilei)

Brăileanul Daniel Nichițelea, în vârstă de 35 de ani, a reușit să scoată pentru a șasea oară, în ultimii 13 ani, crucea sfințită aruncată în apele Dunării de Bobotează. conform tradiției, ea a fost aruncată de Arhiepiscopul Dunării de Jos, Casian Crăciun, .

Imediat după ce a prins crucea, bărbatul a declarat că o va păstra, așa cum a făcut și cu celelalte cruci obținute în anii anteriori.

„Anul acesta am participat pentru a 13-a oară. Mi-am dorit să o prind, a fost ambiţia mea. O voi păstra, aşa cum le-am păstrat şi pe celelalte, care sunt acasă. Lucrez în construcţii. Când am avut ocazia, am sărit mereu şi mi-a ajutat Dumnezeu. Nu am avut emoţii, apa a fost ok”, a spus el, potrivit Adevărul.

Potrivit sursei ciate, anul acesta, șapte brăileni s-au înscris în competiția pentru recuperarea crucii, aceștia fiind obligați să îndeplinească mai multe condiții medicale, inclusiv analize la zi și aviz cardiologic.

Sute de credincioși s-au adunat la malul Dunării

Marea sărbătoare a Botezului Domnului a adunat, marți, sute de oameni pe malul brăilean al Dunării, unde temperaturile au ajuns la aproximativ 5 grade Celsius la orele amiezii. Credincioșii au asistat la Slujba de Sfințire a Apei Celei Mari și au primit agheasmă.

Arhiepiscopul Dunării de Jos, Casian Crăciun, a vorbit despre semnificația profundă a acestui moment pentru comunitatea locală.

„Îl regăsim real pe Sfântul Ioan Botezătorul şi pe Mântuitorul când lansăm crucea pe ape, şapte voluntari tineri o prind şi cel dintâi o ridică deasupra. Ce poate să fie asta decât ridicarea firii noastre omeneşti, creştineşti şi româneşti deasupra tuturor relelor şi încercărilor, pentru că, la urma urmei, aşa ne-a ridicat părintele de trei ori din apele botezului, când am fost botezaţi”, a declarat arhiepiscopul Casian Crăciun.

Sărbătoarea Bobotezei a început încă de la primele ore ale dimineții, la Catedrala „Nașterea Domnului”, cu oficierea Sfintei Liturghii, urmată de o amplă procesiune religioasă până pe Esplanada Dunării, procesiunea fiind condusă de icoana Bobotezei și a reunit preoți, diaconi, militari, civili și numeroși credincioși.

Pentru eveniment au fost pregătite aproximativ 50 de tone de agheasmă, îmbuteliate în sticle de un litru și de jumătate de litru, distribuite credincioșilor pe Faleza Dunării și în bisericile din județ.

De ce să bei Agheasma Mare azi, 6 ianuarie, de Bobotează

FOTO – Caracter ilustrativ

Autorul mai recomandă:

Imagini inedite cu Macron și tarta de Bobotează. Cum a rămas Palatul Élysée fără „regi“

Când poți spăla rufele, de fapt, după Bobotează. Ce spun regulile bisericești

Ce a înțeles o americancă din Oradea din ritualul de Bobotează: „Văd un preot cu un buchet de plante, stropind cu apă sfinţită”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Caramitru a deschis globul de cristal din nou: „Federalizarea Europei se va întâmpla, că vrem asta sau nu”
15:34
Caramitru a deschis globul de cristal din nou: „Federalizarea Europei se va întâmpla, că vrem asta sau nu”
EVENIMENT O femeie a fost găsită decedată în București. Cadavrul prezenta o plagă la gât posibil provocată de un câine
15:08
O femeie a fost găsită decedată în București. Cadavrul prezenta o plagă la gât posibil provocată de un câine
JUSTIȚIE Judecător CSM denunță „ipocrizia” lui Cristi Dănileț: „Grila demisiei pentru cei care apără statul se aplică doar unora?”
15:08
Judecător CSM denunță „ipocrizia” lui Cristi Dănileț: „Grila demisiei pentru cei care apără statul se aplică doar unora?”
RELIGIE Anul Sfânt Catolic, decretat de Vatican, a atras 33,5 milioane de pelerini. Roma, vizitată de turiști din 185 de țări
14:52
Anul Sfânt Catolic, decretat de Vatican, a atras 33,5 milioane de pelerini. Roma, vizitată de turiști din 185 de țări
Mediafax
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
Digi24
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Cancan.ro
Boboteaza 2026, tradiții și superstiții. Ce NU ai voie să faci azi, 6 ianuarie 2026
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Descopera.ro
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
O planetă „rătăcitoare” care plutește prin galaxie a fost măsurată de astronomi
FLASH NEWS Cum face Nicușor Dan un referendum neprevăzut în Constituție? Trimite magistraților buletine de vot prin curier
16:54
Cum face Nicușor Dan un referendum neprevăzut în Constituție? Trimite magistraților buletine de vot prin curier
FLASH NEWS Cum au furat „Panterele Roz” bijuterii în valoare de 580.000 de euro. Gruparea infracțională este una dintre cele mai periculoase din Balcani
16:42
Cum au furat „Panterele Roz” bijuterii în valoare de 580.000 de euro. Gruparea infracțională este una dintre cele mai periculoase din Balcani
INEDIT Suedezii merg cu schiurile pe străzi. Iarna i-a determinat pe locuitorii din Stockholm să găsească metode inedite de deplasare
16:06
Suedezii merg cu schiurile pe străzi. Iarna i-a determinat pe locuitorii din Stockholm să găsească metode inedite de deplasare
VIDEO Makaveli și mai multe persoane au încercat să externeze o pacientă, după ce au dat buzna în Spitalul Județean Constanța. Medicii au chemat Poliția
15:47
Makaveli și mai multe persoane au încercat să externeze o pacientă, după ce au dat buzna în Spitalul Județean Constanța. Medicii au chemat Poliția
CONTROVERSĂ Scandal uriaș la Spitalul Județean Argeș. Prefectul Ioana Făcăleață și-a pus pacienții în cap după ce ar fi sărit peste rând. Un polițist confirmă spusele martorilor: „Îmi spunea că mă aranjează ea”. PNL Argeș cere demisia imediată a prefectului
15:38
Scandal uriaș la Spitalul Județean Argeș. Prefectul Ioana Făcăleață și-a pus pacienții în cap după ce ar fi sărit peste rând. Un polițist confirmă spusele martorilor: „Îmi spunea că mă aranjează ea”. PNL Argeș cere demisia imediată a prefectului

Cele mai noi

Trimite acest link pe