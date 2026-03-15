O parapantă cu motor s-a prăbușit în Bihor. Pilotul și o tânără și-au pierdut viața

O parapantă cu motor, în care se aflau două persoane, s-a prăbușit duminică seara pe un câmp din județul Bihor, iar ambele victime au decedat, relatează Bihoreanul.

Accident teribil în Bihor. Doi morți, după ce o parapantă s-a prăbușit

Potrivit ISU Bihor, pompierii au fost alertați în jurul orei 18:55 despre prăbușirea parapantei pe un teren din localitatea Oloșig. La fața locului au intervenit o autospecială de intervenție, o ambulanță SMURD, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

La sosirea echipajelor, cele două victime se aflau în afara parapantei, ambele în stop cardio-respirator. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare pentru pilotul în vârstă de 52 de ani și pentru pasagera de 19 ani.

„La sosirea forțelor de intervenție, cele două victime se aflau în afara parapantei, ambele în stop cardio-respirator. În momentul de față, echipajele SMURD și SAJ efectuează manevre de resuscitare a pilotului, în vârstă de 52 de ani, și a pasagerei, în vârstă de 19 ani”, a transmis ISU duminică seară.

„Din nefericire, a fost declarat decesul ambelor victime”, au anunțat salvatorii în jurul orei 20:00.

Pentru intervenție au fost mobilizate două echipaje de pompieri din cadrul Stației Săcueni, cu o autospecială de intervenție și ambulanța SMURD a subunității, precum și echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bihor.

