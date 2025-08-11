Prima pagină » Religie » Superstiții de Adormirea Maicii Domnului: Ce obiceiuri trebuie respectate pentru a avea parte de noroc tot anul

11 aug. 2025, 23:01, Religie
Pe 15 august, românii creștin-ortodocși celebrează cea de-a treia mare sărbătoare din calendarul Bisericii Ortodoxe Române: Adormirea Maicii Domnului.

Spre deosebire de Crăciun (25 decembrie), Boboteaza (6 ianuarie) și Sfintele Paști (prima duminică după prima lună plină care cade după sau de echinocțiul de primăvară), care sunt dedicate Nașterii, Botezul și Învierii Mântuitorului (sărbători care au la bază momente fericite pentru Creștinătate), sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului (15 august) și cea a Sfinților Apostoli Petru și Pavel (24 iunie) sunt dedicate încetării existenței pământești ale unor personaje biblice marcante care au contribuit la răspândirea religiei creștine.

Însă, Adormirea Maicii Domnului nu este o zi tristă precum sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august) sau ca Vinerea Mare de dinainte de Paște, când se ține post negru. Fecioara Maria n-a murit, ci a adormit. Nu a rămas în mormânt, ci a fost ridicată de Mântuitor la cer, cu sufletul și cu trupul. Acest eveniment anticipează învierea tuturor creștinilor de dinainte de Judecata de Apoi.

O sărbătoare de smerenie și rugăciuni

Aceste două sărbători au un caracter mai sobru: nu există brazi împodobiți, nu există ouă vopsite, nu se oferă daruri, nu sunt creaturi mitologice precum Iepurașul de Paști și Moș Crăciun. Se organizează mese într-o atmosferă mai chibzuită și mai puțin festivă, se merge la Biserică, se fac rugăciuni și sunt ajutați săracii.

De asemenea, la fel ca Sfintele Paști, Crăciunul și Sfinții Apostoli, Adormirea Maicii Domnului este o zi a odihnei. În folclorul românesc s-au păstrat tradiții și superstiții vechi de peste 800-1000 ani.

Superstiții de Adormirea Maicii Domnului

Pe 15 august, niciun creștin nu trebuie să poarte haine negre. Negrul simbolizează doliul, tristețea și suferința. Nu se aprind lumânări pentru cei vii  – este un semn de rău august. Se aprind lumânări doar pentru persoanele decedate, pentru ca sufletele să le fie luminate.

Femeile și fetele care nu sunt căsătorite nu au voie să spele rufe sau să măture fiindcă alungă norocul în dragoste. Nu se muncește fizic, nici la câmp, nici în gospodărie, nici la pășunat, nici în locuință. Cei care muncesc în această zi vor fi urmăriți de ghinion pentru tot anul. Așadar, nu vă atingeți de aspiratoare, mașini de spălat vase sau haine,  unelte, mături, cârpe de praf etc. Nu se repară automobile, aparaturi electrocasnice și nici mobilierul.

Nu se înjură și nu se spun blasfemii, ca în orice altă zi normală.

Ce ai voie să faci în această zi

Potrivit Tradiții și Superstiții, se pot organiza mese comune în curtea bisericii, la care să participe toți sătenii și invitații din alte sate. Organizarea unei petreceri de picnic cu grătar este acceptabil dacă inviți vecinii și rudele. Ciobanii trebuie să-și coboare turmele de oi de pe munte, semn că vara e pe sfârșite. Este și ziua când bărbații își schimbă pălăria cu căciula.

La sate se împart struguri, prune, pâine și alte bucate sfințite la biserică. Se crede că dacă trandafirii înfloresc de Adormirea Maicii Domnului, toamna va fi lungă și blândă, fără ninsori și vijelii neprevăzute. Potrivit unei credințe populare, creștinii nu au voie să aprindă focul cu două zile înainte de sărbătoare. Cei care aprind focul pot fi loviți de boli și de incendii.

Nu se merge la scăldat în apele râurilor și lacurilor, fiind „spurcate de cerbi”.  Femeile care merg la cimitir trebuie să tămâieze mormintele celor trecuți la cele veșnice.

