Jandarmeria Capitalei ia măsuri pentru asigurarea ordinii publice pe parcursul evenimentelor religioase prilejuite de sărbătoarea Bobotezei

Oana Zvobodă
05 ian. 2026, 15:41, Religie
Boboteaza, una dintre cele mai importante sărbători creștine de la începutul anului, este prăznuită pe 6 ianuarie. În acest context, Jandarmeria Capitalei ia măsuri pentru asigurarea ordinii publice pe parcursul evenimentelor religioase prilejuite în această zi.

La Catedrala Patriarhală de pe Dealul Mitropoliei, precum şi la alte lăcaşuri de cult din Municipiul Bucureşti, vor avea loc manifestări religioase prilejuite de Sărbătoarea Botezului Domnului Iisus Hristos (Boboteaza).

Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei, respectiv pentru asigurarea ordinii publice şi protecţiei participanţilor pe timpul acestor evenimente religioase.

Conform datelor transmise de organizator, evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală se vor desfășura conform următorului program:

  • între orele 08:30-11:45, Sfânta Liturghie și Slujba de sfințire a apei;
  • între orele 11:45-20:00, distribuirea sticlelor cu Agheasmă Mare la Baldachinul Sfinților;

„Pentru a veni în sprijinul celor prezenţi la această importantă sărbătoare religioasă, se vor institui dispozitive de ordine şi siguranţă publică, astfel încât să fie evitate aglomerările de persoane sau alte incidente.

Astfel, accesul credincioșilor spre Catedrala Patriarhală se va realiza atât dinspre Piața Unirii, cât și dinspre strada 11 Iunie.

Participanții la manifestările religioase vor fi îndrumați și de voluntari ai organizatorului”, se arată în comunicatul Jandarmeriei Capitalei.

Recomandări

Pentru desfăşurarea în condiţii de siguranță a evenimentelor, Jandarmeria Capitalei adresează participanților următoarele recomandări:

  • să adopte un comportament civilizat și să respecte indicaţiile jandarmilor;
  • să fie atenți la bunurile personale, pentru a nu deveni victime ale unor infracțiuni de furt din buzunare;
  •  părinţii să supravegheze cu atenţie sporită copiii;
  • dacă sunt martorii unor fapte antisociale, să apeleze cu încredere la cea mai apropiată patrulă de jandarmi sau la numărul de urgență ”112”;

