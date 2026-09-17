Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a participat, la Ambasada SUA, la un eveniment dedicat dezvoltării sistemului de sănătate. Discuțiile au vizat investițiile necesare pentru modernizarea laboratoarelor, dezvoltarea sistemului de transfuzie și creșterea securității sângelui.

Potrivit lui Rogobete, la eveniment au participat profesioniști din domeniul sănătății și reprezentanți ai companiei americane Abbott, care are experiență internațională în acest domeniu.

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„Astăzi am participat, la Ambasada Statelor Unite ale Americii, la un eveniment dedicat dezvoltării sistemului de sănătate, cu accent pe laboratoare, transfuzia și securitatea sângelui. Alături de profesioniști din sănătate și de reprezentanții companiei americane Abbott, cu o vastă expertiză internațională în domeniu”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

Centre regionale de transfuzie și un registru electronic național

Fostul ministru al Sănătății spune că România are nevoie de centre regionale de transfuzie care să poată asigura testarea, procesarea și depozitarea sângelui și a produselor sanguine în condiții moderne și sigure. Un alt obiectiv discutat îl reprezintă digitalizarea sistemului de transfuzie. Rogobete susține că România are nevoie de un registru electronic național care să ofere, în timp real, situația stocurilor de sânge și a produselor sanguine.

„Am discutat despre câteva dintre investițiile de care România are nevoie: centre regionale de transfuzie, capabile să asigure testarea, procesarea și depozitarea în condiții moderne și sigure”, a transmis Alexandru Rogobete.

De asemenea, acesta a inclus pe lista priorităților și modernizarea laboratoarelor de testare și analiză. Laboratoarele ar urma să beneficieze de echipamente performante și tehnologii moderne.

Procesarea plasmei, un obiectiv strategic pentru România

Alexandru Rogobete a pus accentul și pe un obiectiv pe care îl consideră strategic pentru sistemul sanitar: dezvoltarea capacității României de procesare a plasmei. El spune că țara noastră trebuie să creeze mecanismele necesare pentru producția de albumină pe plan național.

„Dar există și un obiectiv strategic mai mare. România trebuie să își dezvolte capacitatea de procesare a plasmei și să creeze mecanismele necesare pentru producția de albumină aici, în țară. Este o chestiune de securitate sanitară, de autonomie și de acces mai sigur al pacienților la produsele de care au nevoie”.

În finalul postării, fostul ministru al Sănătății a precizat că a discutat despre aceste soluții atât cu reprezentanți ai Ambasadei SUA, cât și cu profesioniști români din domeniul sănătății și a subliniat că România are nevoie de „investiții, tehnologie și parteneriate serioase pentru a construi un sistem modern, sigur și predictibil”.