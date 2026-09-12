Elevii, cocoșați de ghiozdanele prea grele. Cât ar trebui să cântărească, de fapt: Regula pentru părinți

Felul în care elevul poartă ghiozdanul este la fel de important ca greutatea acestuia. Părinții sunt deseori uimiți de greutatea mare a ghiozdanului copilului lor.

În România, greutatea conținutului ghiozdanului este reglementată prin normele de igienă aplicabile unităților de învățământ, transmite site-ul stirileprotv.ro.

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Potrivit normelor de igienă aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.456/2020, „greutatea conținutului ghiozdanului la toate ciclurile de învățământ nu trebuie să depășească 10% din greutatea copilului”.

De asemenea, elevii din ciclul primar și gimnazial trebuie să poarte ghiozdane de spate cu partea posterioară întărită.

Care sunt recomandările pentru a proteja spatele copilului:

• Alege un ghiozdan cu bretele late și căptușite, pentru a reduce presiunea asupra umerilor și claviculelor.

• Copilul trebuie să poarte ghiozdanul pe ambii umeri, astfel încât greutatea să fie distribuită uniform.

• Strânge bretelele astfel încât ghiozdanul să stea la aproximativ 5 centimetri deasupra taliei.

• Când ridică un ghiozdan greu, copilul ar trebui să îndoaie ambii genunchi, în loc să se aplece.

• Poți lua în considerare un ghiozdan cu roți sau cu o curea pentru talie, care ajută la reducerea greutății suportate de spate.

• Dacă școala îi oferă copilului un dulăpior, încurajează-l să îl folosească.

• Alege un ghiozdan confecționat dintr-un material ușor. Pielea este mai grea decât nailonul.

• Pune obiectele cele mai grele cât mai aproape de centrul spatelui, pentru a reduce presiunea suplimentară.

Ce probleme cauzează un ghiozdan prea greu

Ghiozdanele grele pot provoca dureri de spate pentru copii. Coloana vertebrală a acestora este încă în dezvoltare.

Când ghiozdanul este prea greu, copilul se poate apleca înainte, modificându-și postura naturală.

Ghiozdanele prea grele duc la dureri de gât, umeri și spate.

Cum alegi ghiozdanul potrivit pentru copilul tău

Atunci când alegi un ghiozdan pentru copil, trebuie să ții cont neapărat de protejarea coloanei vertebrale.

Este important să fie respectată și limita recomandată de greutate – de regulă, ghiozdanul nu ar trebui să cântărească mai mult de 10% din greutatea corporală a copilului.

Respectarea acestei reguli poate ajuta la prevenirea accidentărilor.

Un copil care cântărește, de exemplu, 32 kg ar trebui să aibă un ghiozdan de cel mult 3,2 kg. Tot mai mulți elevi poartă însă ghiozdane care depășesc această normativă.

O idee bună pentru a ușura ghiozdanul este ca elevul să transporte doar cărțile și caietele de care are nevoie în ziua respectivă.

De asemenea, existența unui dulăpior la clasă, în care să-și lase o parte din instrumentele didactice, ar fi foarte utilă.

Sursa foto: Envato