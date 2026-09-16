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Scandal la Spitalul Județean Suceava. Directoarea interimară denunță un atac politic în care a fost acuzată că nu are studii și își publică diploma. De la ce a pornit conflictul

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Managerul interimar al Spitalului Clinic Județean Suceava susține că informațiile apărute în mediul online despre pregătirea sa academică sunt false și afirmă că dosarul depus pentru concursul de manager conține toate actele cerute. Ea susține că a fost ținta unei campanii de Fake News în online, în contextul în care s-a înscris pentru concursul de manager al spitalului, fiind, în prezent, manager interimar, conform publicației locale Suceava Live.

Larisa Blanari a reacționat public după apariția unor informații referitoare la studiile sale. În cadrul unei emisiuni NewsBucovina, aceasta a prezentat documentele originale care îi atestă pregătirea academică și a respins acuzațiile vehiculate în spațiul online.

Potrivit acesteia, dosarul depus pentru participarea la concursul de ocupare a funcției de manager este complet și cuprinde toate documentele solicitate prin procedura de înscriere. Printre actele menționate se află și diploma de master în Management Economico-Financiar European.

CV-ul public al Larisei Blanari

Larisa Blanari a vorbit și despre perioada scursă de la preluarea conducerii spitalului, în toamna anului 2025. Ea a precizat că a preferat ca problemele administrative și dificultățile interne ale instituției să fie gestionate în interior, fără a fi transformate în subiecte de dispută publică.

Fake News pornit în urma concursului pentru postul de manager de spital

Managerul interimar consideră că intensificarea acuzațiilor din mediul online are legătură cu apropierea concursului pentru conducerea unității medicale. În opinia sa, atacurile ar urmări să îi afecteze imaginea și credibilitatea înaintea examenului pentru funcția de manager.

Blanari a făcut referire și la existența unor persoane care, în opinia sa, ar avea un interes direct în rezultatul concursului, susținând că mesajele distribuite în spațiul virtual nu reprezintă simple atacuri izolate.

„Sunt atacuri, este o campanie de denigrare foarte bine țintită”, a declarat Larisa Blanari.

Aceasta susține că momentul în care au apărut acuzațiile nu este unul întâmplător și că disputa publică trebuie privită în contextul competiției pentru conducerea celei mai mari unități medicale din județ.

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