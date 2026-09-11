Lumina artificială pe timp de noapte din casă, cel mai mare inamic al sănătății. Cum este afectată inima

Lumina artificială din cameră, pe timp de noapte, nu afectează doar somnul, ci și inima, potrivit unui nou studiu, citat de newsweek.com.

Cercetătorii de la Tulane University au descoperit că expunerea la lumină pe timp de noapte a fost asociată cu reducerea funcțiilor inimii. Rezultatele studiului au fost publicate în „European Heart Journal”, în data de 9 septembrie.

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Bolile cardiovasculare sunt principala cauză a morții la nivel global – o persoană moare la fiecare 34 de secunde din cauza unei asemenea boli în SUA.

Echipa a analizat datele a peste 11.000 de participanți în UK Biobank. Aceștia au primit dispozitive de monitorizare a expunerii la lumină pe timp de noapte, în decursul a șapte zile.

Ulterior, participanții au fost supuși unei examinări prin rezonanță magnetică cardiovasculară (RMC), permițând cercetătorilor să evalueze structura și funcționarea inimii acestora.

Cercetătorii au descoperit că oamenii expuși la niveluri mai intense de lumină pe timp de noapte au pereții inimii mai subțiri – schimbare care poate preceda o boală cardiovasculară.

Aceștia au prezentat și semne ale funcționării improprii a inimii, care afectează atât partea stângă, cât și partea dreaptă.

Dr. Lu Qi, coordonator al studiului și director al Tulane University Obesity Research Center, a declarat, pentru Newsweek, că, potrivit rezultatelor, „expunerea la lumină pe timp de noapte poate avea un impact asupra inimii prin scurtarea duratei somnului și scăderea calității acestuia”.

Lumina pe timp de noapte, în dormitor, de exemplu, întrerupe ritmul circadian – „ceasul” natural al corpului, de 24 de ore.

Ce este poluarea cu lumină?

Poluarea cu lumină se referă la un exces de lumină artificială în mediul nostru. Luminile stradale, farurile mașinilor, dispozitivele electronice și reclamele luminoase, toate dăunează, în acest sens.

Studiile anterioare au asociat lumina pe timp de noapte cu obezitatea, hipertensiunea, diabetul și creșterea riscului unor boli cardiovasculare.

Care sunt simptomele bolilor cardiovasculare?

Boala cardiovasculară este un termen-umbrelă care acoperă o plajă largă de simptome. Sunt afectate inima și vasele de sânge, iar simptomele variază de la o persoană la alta.

Cele mai comune semne sunt:

Durere și disconfort în piept

Durere de stomac, indigestie

Repirație dificilă

Senzație de „strângere” în gât

Amețeală sau chiar leșin

Palpitații ale inimii

Oboseală extremă

Umflarea picioarelor, gleznelor

Sursa foto: Envato