Prima pagină » Sănătate » Lumina artificială pe timp de noapte din casă, cel mai mare inamic al sănătății. Cum este afectată inima

Lumina artificială pe timp de noapte din casă, cel mai mare inamic al sănătății. Cum este afectată inima

Lumina artificială pe timp de noapte din casă, cel mai mare inamic al sănătății. Cum este afectată inima
Lumina artificială pe timp de noapte din casă, cel mai mare inamic al sănătății. Cum este afectată inima
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Lumina artificială din cameră, pe timp de noapte, nu afectează doar somnul, ci și inima, potrivit unui nou studiu, citat de newsweek.com.

Cercetătorii de la Tulane University au descoperit că expunerea la lumină pe timp de noapte a fost asociată cu reducerea funcțiilor inimii. Rezultatele studiului au fost publicate în „European Heart Journal”, în data de 9 septembrie.

Sondaj Gândul

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Bolile cardiovasculare sunt principala cauză a morții la nivel global – o persoană moare la fiecare 34 de secunde din cauza unei asemenea boli în SUA.

Echipa a analizat datele a peste 11.000 de participanți în UK Biobank. Aceștia au primit dispozitive de monitorizare a expunerii la lumină pe timp de noapte, în decursul a șapte zile.

Ulterior, participanții au fost supuși unei examinări prin rezonanță magnetică cardiovasculară (RMC), permițând cercetătorilor să evalueze structura și funcționarea inimii acestora.

Cercetătorii au descoperit că oamenii expuși la niveluri mai intense de lumină pe timp de noapte au pereții inimii mai subțiri – schimbare care poate preceda o boală cardiovasculară.

Aceștia au prezentat și semne ale funcționării improprii a inimii, care afectează atât partea stângă, cât și partea dreaptă.

Dr. Lu Qi, coordonator al studiului și director al Tulane University Obesity Research Center, a declarat, pentru Newsweek, că, potrivit rezultatelor, „expunerea la lumină pe timp de noapte poate avea un impact asupra inimii prin scurtarea duratei somnului și scăderea calității acestuia”.

Lumina pe timp de noapte, în dormitor, de exemplu, întrerupe ritmul circadian – „ceasul” natural al corpului, de 24 de ore.

Ce este poluarea cu lumină?

Poluarea cu lumină se referă la un exces de lumină artificială în mediul nostru. Luminile stradale, farurile mașinilor, dispozitivele electronice și reclamele luminoase, toate dăunează, în acest sens.

Studiile anterioare au asociat lumina pe timp de noapte cu obezitatea, hipertensiunea, diabetul și creșterea riscului unor boli cardiovasculare.

Care sunt simptomele bolilor cardiovasculare?

Boala cardiovasculară este un termen-umbrelă care acoperă o plajă largă de simptome. Sunt afectate inima și vasele de sânge, iar simptomele variază de la o persoană la alta.

Cele mai comune semne sunt:

  • Durere și disconfort în piept
  • Durere de stomac, indigestie
  • Repirație dificilă
  • Senzație de „strângere” în gât
  • Amețeală sau chiar leșin
  • Palpitații ale inimii
  • Oboseală extremă
  • Umflarea picioarelor, gleznelor

Sursa foto: Envato

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

GALERIE FOTO Premieră națională la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova. Medicii au implantat unui pacient cea mai subțire sondă de defibrilare din lume
17:38
Premieră națională la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova. Medicii au implantat unui pacient cea mai subțire sondă de defibrilare din lume
NEWS ALERT VIDEO | Dezvăluirea lui Raed Arafat, după punerea sub inculpare în cazul complicității la contrabandă cu elicopterul SMURD. Un director de vamă, pus sub acuzare în dosar
13:48
VIDEO | Dezvăluirea lui Raed Arafat, după punerea sub inculpare în cazul complicității la contrabandă cu elicopterul SMURD. Un director de vamă, pus sub acuzare în dosar
SĂNĂTATE Aditivul alimentar care te îngrașă fără să îți dai seama. Este folosit la alimentele procesate și băuturile răcoritoare
20:20, 07 Sep 2026
Aditivul alimentar care te îngrașă fără să îți dai seama. Este folosit la alimentele procesate și băuturile răcoritoare
SĂNĂTATE Descoperirile unui nou studiu schimbă tot ce se știa până acum. Ce legătură există între jogging și artrită
09:46, 05 Sep 2026
Descoperirile unui nou studiu schimbă tot ce se știa până acum. Ce legătură există între jogging și artrită
SĂNĂTATE Un singur pahar de alcool pe zi poate crește riscul de deces din cauza multor forme de cancer
00:35, 04 Sep 2026
Un singur pahar de alcool pe zi poate crește riscul de deces din cauza multor forme de cancer
SĂNĂTATE Cancerul de colon la tineri, diferit de cel apărut după 50 de ani. Ce arată un nou studiu australian
17:52, 02 Sep 2026
Cancerul de colon la tineri, diferit de cel apărut după 50 de ani. Ce arată un nou studiu australian
Mediafax
„Pericol URIAȘ”. O criză MAI GRAVĂ decât cea din Strâmtoarea Ormuz este pe cale să izbucnească
Digi24
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol lângă trupul său. Ce spune poliția
Cancan.ro
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Adevarul
România își pregătește propria criză a forței de muncă. „Rezultatele PISA nu lasă speranță că vom avea oameni bine pregătiți”
Mediafax
DOLIU prelungit la familia regală norvegiană! La două zile după înmormântarea regelui a murit și SORA lui
Click
Cum a reușit un preot român să construiască o biserică în SUA, pornind de la zero: „Am pus și Gică Hagi, Gică Popescu”
Digi24
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt obligați să o respecte
Cancan.ro
Generalul Dorin Ioniță S-A SINUCIS din cauza amantei. Primele imagini de la fața locului
Ce se întâmplă doctore
Microbiomul intestinal ar putea fi „contagios”. Bacteriile din intestin se pot transmite între oameni
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Un nou brand auto apare pe piața din România! Ce modele a lansat Jetour în țara noastră?
Descopera.ro
Ce se întâmplă în creier după ce renunți la alcool?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Pentru prima dată, osul de la un denisovan a fost descoperit într-o peșteră din China
Mediafax Italia
NOILE REGULI privind permisul de conducere după 65 DE ANI. Ce se schimbă pentru șoferii cu diferite categorii din Italia
Mediafax Spania
Aici se găsește CEA MAI IEFTINĂ BENZINĂ! Unde să alimentezi dacă ești în vacanță, în Spania

Cele mai noi

Trimite acest link pe