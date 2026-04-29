Alimentul banal preferat de români care poate fi periculos pentru sănătate. Avertismentul unui cunoscut medic.

Un aliment banal și foarte popular la români poate deveni periculos pentru sănătate dacă nu este preparat sau consumat corect, scrie b1tv.ro.

Medicul epidemiolog Emilian Popovici avertizează asupra riscurilor ascunse ale cartofilor gătiți în coajă, de la substanțe toxice până la contaminări periculoase.

Pericolul din cartofii înverziți sau încolțiți

Cartofii care au încolțit sau au o culoare verzuie pot conține solanină, o substanță toxică prezentă în special în coajă.

Solanina poate provoca o serie de probleme de sănătate, inclusiv tulburări digestive, crampe musculare, dureri de cap, dar și afecțiuni respiratorii sau circulatorii.

Medicul Emilian Popovici spune că aceste riscuri apar mai ales atunci când cartofii sunt depozitați necorespunzător.

Un alt risc, acrilamida

Un alt risc apare în timpul preparării. Atunci când cartofii sunt gătiți la temperaturi mai mari de 120 grade Celsius, se formează acrilamidă.

Compusul chimic, asociat cu un risc crescut de cancer, este cunoscut și pentru efectele sale neurotoxice și impactul asupra sănătății reproductive.

Totodată, acrilamida este întâlnită în produse industriale, precum mase plastice, adezivi sau chiar în fumul de țigară.

Un alt pericol este contaminarea cartofilor cu pesticide și metale grele.

Avertismentul nu se referă însă doar la cartofi. De exemplu, legumele consumate crude, precum ridichile sau castraveții, pot prezenta un risc dacă nu sunt bine igienizate.

Autorul recomandă: