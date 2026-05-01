Au voie copiii să consume mici? Ce spune un medic român despre riscuri

Diversificarea alimentației începe, în mod normal, la vârsta de 6 luni, dar asta nu înseamnă că orice aliment consumat de părinți poate fi bun pentru copil.

Micii sunt bogați în grăsimi, sare și condimente o rețetă grea pentru stomacul unui copil.

Medicul Oana Chiuhureanu-Merchea a vorbit despre limita de siguranță: „Pentru copiii sub 3 ani, consumul de mici nu este recomandat. Sistemul lor digestiv este încă în dezvoltare, iar alimentele grase, sărate și condimentate pot provoca disconfort, indigestie sau chiar reacții adverse. În plus, cantitatea mare de sare din mici nu este potrivită pentru rinichii copiilor mici. Pe lângă conținutul ridicat de grăsimi și sare, micii pot conține și aditivi sau conservanți, în special cei cumpărați din comerț. De asemenea, modul de preparare la temperaturi foarte ridicate poate produce compuși potențial nocivi”.

„În cazul copiilor mai mari, de peste 3-4 ani, micii pot fi consumați ocazional, dar în cantități mici și cu anumite precauții. Eu recomand alegerea unor mici preparați în casă, unde părinții pot controla ingredientele, reducând sarea și evitând condimentele puternice.”, spune medicul, potrivit totuldespremame.ro.

Cum prepari micii pentru a putea fi mâncați și de copii

Carnea trebuie să fie slabă, fără multă grăsime și se recomandă prepararea lor la cuptor. Există și alternative sănătoase pentru copii, precum chifteluțele la cuptor din pui sau curcan și chiar burgerii de casă, fără sosuri grele.

