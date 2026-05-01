Deși calendarul arată clar că am intrat în ultima lună de primăvară, la munte iarna pare că nu a plecat nicăieri. Pârtiile din golul alpin sunt deschise, iar turiștii care au ales să-și petreacă vacanța de 1 Mai pe schiuri se bucură din plin de zăpadă, dar și de tradițiile acestei zile.

Stratul de zăpadă arată ideal, iar condițiile de schi sunt excelente pentru această perioadă. Fie că sunt schiori sau snowboarderi, turiștii profită de aceste zile într-un peisaj care combină soarele cu pârtiile perfecte pentru sporturile de iarnă.

Cât costă o porție de mici în vârf de munte

Pentru că în calendar este Ziua Muncii, micii nu lipsesc nici la 2.000 de metri altitudine. În imaginile surprinse, turiștii stau la coadă ca să prindă clasica porție de mici cu pâine și muștar.

Prețul pentru o astfel de porție este de 20 de lei, iar cererea este mare pentru că turiștii nu pot trece peste tradiția de 1 Mai chiar dacă se află la 2.000 de metri altitudine.

Condiții de iarnă la cota 2.000: pârtii deschise și zăpadă proaspătă de 1 Mai

De asemenea, Gondola Sinaia a transmis într-o postare pe rețelele sociale că, în afară de cei trei Călugări, toate pârtiile din golul alpin sunt deschise și se prezintă în condiții excelente. De dimineață temperaturile au coborât pâna la -5 grade la Cota 2.000, cu cer senin și vânt slab, iar instalațiile de transport pe cablu au început programul încă de la primele ore.

Gondola, telecabina și telescaunele din Valea Dorului și Valea Soarelui funcționează normal, iar inclusiv banda pentru începători și sania alpină sunt deschise pentru turiști.

