Restricție de circulație pe Podul Prieteniei, vineri, 1 Mai 2026. Are loc un tur ciclist la Giurgiu-Ruse, cu aproximativ 300 de biciclişti

În cursul zilei de vineri, 1 Mai 2026, are loc un tur ciclist cu aproape 300 de bicicliști care se desfășoară în zona Giurgiu-Ruse. În acest sens, sunt restricții de circulație pe Podul Prieteniei.

Ziua de 1 Mai 2026 vine cu un tur ciclist pe Podul Prieteniei. Evenimentul se desfășoară astăzi, începând cu ora 11:00. Circa 300 de bicicliști au pornit de la ora respectivă din municipiul Ruse, fiind însoțiți de autovehicule de suport, și traversează Podul Prieteniei către România. Traversarea podului are loc în intervalul orar 11:30 – 12:00.

Circulația este restricționată pe Podul Prieteniei

Autoritățile bulgare transmit că traversarea este organizată într-un interval de 20 de minute. De altfel, contează în funcție de gestionarea temporară a traficului, în contextul lucrărilor de reparaţii aflate în desfăşurare. De menționat faptul că există o desfășurare în regim alternativ a circulației rutiere, în urma lucrărilor care au loc, notează G4media.

Cei aproximativ 300 de bicicliști se vor întoarce în Bulgaria. În acest sens, vor fi prezente condiţii similare de trafic controlat. Traficul pe Podul Prieteniei va fi, din nou, restricționat, pentru a permite traversarea în siguranță a bicicliștilor.

Există și o serie de recomandări din partea autorităților de frontieră. Șoferilor și firmelor de transport li se recomandă planificarea eficientă a traseelor pe care le au de parcurs. De asemenea, pot fi luate în considerare și rute alternative. Acestea sunt:

Județul Dolj: Punctele de Trecere a Frontierei de la Calafat şi Bechet;

Județul Teleorman: Zimnicea și Turnu Măgurele;

Județul Călărași: Punctul de Trecere a Frontierei Călăraşi;

Județul Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipniţa, Dobromir.

