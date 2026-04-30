Care sunt cei mai sănătoși mici din supermarket? Expertiza completă a medicului nutriționist Mihaela Bilic.

Expertiza completă a medicului nutriționist Mihaela Bilic

Deși preferă să nu rostească nume de branduri, medicul Mihaela Bilic a menționat deseori, inclusiv în postări pe rețelele sociale și interviuri, că micii Angst sunt cei mai buni.

Acest produs respectă rețeta tradițională și „sunt făcuți după standarde care „nu cad greu” la stomac”, spune Bilic.

Au un echilibru bun între carnea de vită și cea de porc, fără exces de aditivi.

În general, Mihaela Bilic spune că acestea sunt cele mai importante trei criterii generaliste pentru a recunoaște cei mai sănătoși mici din comerț.

Micii de porc

Bilic a spus că micii de porc sunt mai dietetici decât cei de vită și ameste cu oaie. Carnea de porc are o grăsime care se topește și se scurge pe grătar, în timp ce carnea de vită sau oaie are o grăsime mai „grea” și mai saturată, care rămâne în interiorul mititelului.

Mici de calitate proastă

Mihaela Bilic avertizează că micii nesănătoși sunt „mascați” cu foarte mult usturoi și condimente, pentru a ascunde calitatea slabă a cărnii.

Eticheta micilor

Ar trebui să mizăm pe eticheta scurtă. Bilic recomandă micii care conțin doar carne (peste 85%), apă, sare, bicarbonat și condimente naturale.

Evită micii pe a căror etichetă scrie „carne separată mecanic” sau cu mulți conservanți (nitriți).

Sursa foto: Facebook @ Mihaela Bilic

Autorul recomandă: