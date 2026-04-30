Prima pagină » Sănătate » Care sunt cei mai sănătoși mici din supermarket? Expertiza completă a medicului nutriționist Mihaela Bilic

Care sunt cei mai sănătoși mici din supermarket? Expertiza completă a medicului nutriționist Mihaela Bilic

Care sunt cei mai sănătoși mici din supermarket? Expertiza completă a medicului nutriționist Mihaela Bilic

Care sunt cei mai sănătoși mici din supermarket? Expertiza completă a medicului nutriționist Mihaela Bilic.

Expertiza completă a medicului nutriționist Mihaela Bilic

Deși preferă să nu rostească nume de branduri, medicul Mihaela Bilic a menționat deseori, inclusiv în postări pe rețelele sociale și interviuri, că micii Angst sunt cei mai buni.

Acest produs respectă rețeta tradițională și „sunt făcuți după standarde care „nu cad greu” la stomac”, spune Bilic.

Au un echilibru bun între carnea de vită și cea de porc, fără exces de aditivi.

În general, Mihaela Bilic spune că acestea sunt cele mai importante trei criterii generaliste pentru a recunoaște cei mai sănătoși mici din comerț.

Micii de porc

Bilic a spus că micii de porc sunt mai dietetici decât cei de vită și ameste cu oaie. Carnea de porc are o grăsime care se topește și se scurge pe grătar, în timp ce carnea de vită sau oaie are o grăsime mai „grea” și mai saturată, care rămâne în interiorul mititelului.

Mici de calitate proastă

Mihaela Bilic avertizează că micii nesănătoși sunt „mascați” cu foarte mult usturoi și condimente, pentru a ascunde calitatea slabă a cărnii.

Eticheta micilor

Ar trebui să mizăm pe eticheta scurtă. Bilic recomandă micii care conțin doar carne (peste 85%), apă, sare, bicarbonat și condimente naturale.

Evită micii pe a căror etichetă scrie „carne separată mecanic” sau cu mulți conservanți (nitriți).

Sursa foto: Facebook @ Mihaela Bilic

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Tanczos Barna, despre MERCOSUR: nu vor exista falimente imediate
Digi24
Cum se poate ajunge la alegeri anticipate, un scenariu aproape imposibil de realizat
Cancan.ro
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Reacțiile ironice ale românilor la criza politică și moțiunea PSD-AUR: „Acest băiat cu 11 clase urmează să decidă soarta țării”
Mediafax
Cât a costat până acum conflictul militar dintre SUA și Iran?
Click
Dan Negru și părintele Vasile Ioana, moment cutremurător în Canada. Întrebarea unei doctorițe românce despre eutanasie i-a marcat pe cei doi: „M-a năucit”
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Panorame spectaculoase cu planeta Marte, surprinse de roverele Perseverance și Curiosity ale NASA
ACTUALITATE Victor Ponta: „Singurul partid bolșevic din România este USR-ul. A încercat, ca în 1946, să preia puterea în țară”
10:30
Victor Ponta: „Singurul partid bolșevic din România este USR-ul. A încercat, ca în 1946, să preia puterea în țară”
FINANCIAR Cât te costă să te însori în 2026. Am făcut calculul complet: de la avansul pentru sală, la formație și flori
10:08
Cât te costă să te însori în 2026. Am făcut calculul complet: de la avansul pentru sală, la formație și flori
ANALIZA de 10 Iran, problema nerezolvată. 3 scenarii și 2 opțiuni pentru Trump. „Este imposibil să continue tradiția conflictelor din Vietnam, Irak și Afganistan”
10:00
Iran, problema nerezolvată. 3 scenarii și 2 opțiuni pentru Trump. „Este imposibil să continue tradiția conflictelor din Vietnam, Irak și Afganistan”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „În această bătălie, PSD-ul a fost aliniat cu președintele Nicușor Dan, fiecare urmându-și propriile interese”
10:00
Dan Dungaciu: „În această bătălie, PSD-ul a fost aliniat cu președintele Nicușor Dan, fiecare urmându-și propriile interese”
EDUCAȚIE Profesorii votează dacă vor participa sau nu la greva generală din luna mai. USLIP Iași: „Depinde de situația politică”
09:56
Profesorii votează dacă vor participa sau nu la greva generală din luna mai. USLIP Iași: „Depinde de situația politică”
FLASH NEWS Trump forțează sufocarea economică a Teheranului. Blocada navală, „arma” principală împotriva Iranului: „Trebuie doar să spună că se predau”
09:51
Trump forțează sufocarea economică a Teheranului. Blocada navală, „arma” principală împotriva Iranului: „Trebuie doar să spună că se predau”

Cele mai noi

Trimite acest link pe