Prima pagină » Actualitate » 21 de trenuri noi ţinute pe linie moartă în Gara Obor. Ministrul Radu Miruţă: „Nu se înțeleg pe birocrația tot de ei făcută”

21 de trenuri noi ţinute pe linie moartă în Gara Obor. Ministrul Radu Miruţă: „Nu se înțeleg pe birocrația tot de ei făcută”

Luiza Dobrescu

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a mers în Gara Obor. Aşa cum a anunţat şi la conferinţa de presă, cele 21 de trenuri noi erau neutilizate de la începutul acestui an.

Trenurile pot transporta peste 1.400 de călători, mai spune ministrul Miruţă.

„Culmea absurdului la CFR: am găsit în curtea Ministerului Transporturilor 21 de trenuri noi-nouțe, moderne, care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare. În tot acest timp călătorii îndură, în unele trenuri vechi, banchete rupte, toalete sparte și lipsa aerului condiționat.

I-am chemat la fața locului pe furnizor, managerul de proiect și coordonatorul contractului de achiziție. Tipic românește, nu se înțeleg pe birocrația tot de ei făcută și agreată în urmă cu 1,5 ani. În tot timpul acesta, cele noi ies din garanție fără să meargă 1 km, după care apar alte contracte noi «de mentenanță».”

Radu Miruţă spune că soluţia pe care o are în vedere este ca toţi cei implicaţi să fie „puși la aceeași masă și aplicată legea: exact cum scrie, nu cum nu vor să o citească, de teama consecințelor”.

„Când? Miercurea viitoare, la sediul Ministerului Transporturilor, unde am invitat producătorul din Polonia și structurile responsabile din minister.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Secretomania din jurul SAFE, împrumutul de 17 miliarde de euro care ne îndatorează copiii și nepoții. Nu știm ce dobânzi plătim și cum se dau contractele

Șeful Romarm cere judecarea lui Radu Miruță pentru înaltă trădare

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Gheorghe Piperea despre Rheinmetall: „E mai rea decât Pfizer” și controlul marilor fonduri globale asupra industriei de apărare
13:31
Gheorghe Piperea despre Rheinmetall: „E mai rea decât Pfizer” și controlul marilor fonduri globale asupra industriei de apărare
REACȚIE Şi Grupul PACE reacţionează la mailurile trimise parlamentarilor de vicepremierul Oana Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm la vedere”
13:12
Şi Grupul PACE reacţionează la mailurile trimise parlamentarilor de vicepremierul Oana Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm la vedere”
INFRASTRUCTURĂ CNAIR: Au fost semnate contractele pentru 62 km din autostrada A7 Pașcani – Suceava
12:56
CNAIR: Au fost semnate contractele pentru 62 km din autostrada A7 Pașcani – Suceava
ULTIMA ORĂ Oana Gheorghiu i-a scris social democratului Adrian Câciu să nu voteze moţiunea. Câciu i-a răspuns: „Pa, Oana! Ia-l şi pe Ilie”
12:44
Oana Gheorghiu i-a scris social democratului Adrian Câciu să nu voteze moţiunea. Câciu i-a răspuns: „Pa, Oana! Ia-l şi pe Ilie”
SĂRBĂTOARE Drumul spre mare de 1 Mai. Cum se circulă acum și care sunt prețurile la carburanți în benzinăriile din Costinești, Mangalia și de pe autostradă
12:38
Drumul spre mare de 1 Mai. Cum se circulă acum și care sunt prețurile la carburanți în benzinăriile din Costinești, Mangalia și de pe autostradă
1 Mai pe schiuri la Sinaia. Pârtiile din golul alpin sunt arhipline. Nu lipsesc nici micii. Cât costă o porție în vârf de munte
12:01
1 Mai pe schiuri la Sinaia. Pârtiile din golul alpin sunt arhipline. Nu lipsesc nici micii. Cât costă o porție în vârf de munte
Mediafax
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Cancan.ro
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cât de pregătită este România pentru o nouă criză mondială. „Va fi mult mai periculoasă decât cea din 2008”
Mediafax
Tentativă de asasinat asupra prințeselor Amalia și Alexia, dejucată în Olanda
Click
Secretele alimentației Reginei Elisabeta. Ce mânca la micul dejun pentru a se menține în formă
Digi24
„Cum să urmărești haosul politic din România ca un profesionist”. Politico: Încăpățânarea lui Bolojan a supărat PSD. Simion profită
Cancan.ro
Se întoarce iarna în România. Meteorologii Accuweather anunță ninsori ca în mijlocul iernii
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Apneea în somn poate avea consecințe devastatoare asupra corpului
FLASH NEWS Conducerea din Iran este divizată cu privire la negocierile cu SUA. O scrisoare trimisă către liderul suprem, Mojtaba Khamenei, dovedește acest lucru
13:32
Conducerea din Iran este divizată cu privire la negocierile cu SUA. O scrisoare trimisă către liderul suprem, Mojtaba Khamenei, dovedește acest lucru
CONTROVERSĂ Cutremur la Bienala de la Veneţia. Juriul a demisionat în bloc din cauza participării Rusiei şi Israelului, condamnate de CPI
13:06
Cutremur la Bienala de la Veneţia. Juriul a demisionat în bloc din cauza participării Rusiei şi Israelului, condamnate de CPI
CONTROVERSĂ Oficialii americani spun care este adevăratul cost al războiului din Iran. Cifra este dublă față de cât a declarat Pentagonul
12:48
Oficialii americani spun care este adevăratul cost al războiului din Iran. Cifra este dublă față de cât a declarat Pentagonul
RĂZBOI Lovitură nocturnă în Marea Neagră: Kievul anunță avarierea unor nave care păzeau „Podul lui Putin”
12:24
Lovitură nocturnă în Marea Neagră: Kievul anunță avarierea unor nave care păzeau „Podul lui Putin”
CONTROVERSĂ Ponta, atac frontal la Kovesi în presa elenă: „A fost promovată de unele cercuri ale serviciilor de informații/Grecia a fost găsită țap ispășitor”
12:24
Ponta, atac frontal la Kovesi în presa elenă: „A fost promovată de unele cercuri ale serviciilor de informații/Grecia a fost găsită țap ispășitor”
RĂZBOI Atac masiv al Rusiei cu 210 drone în Ucraina: blocuri lovite în Odesa, benzinării și infrastructură critică, în flăcări la Harkov
11:50
Atac masiv al Rusiei cu 210 drone în Ucraina: blocuri lovite în Odesa, benzinării și infrastructură critică, în flăcări la Harkov

Cele mai noi

Trimite acest link pe