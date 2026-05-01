Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a mers în Gara Obor. Aşa cum a anunţat şi la conferinţa de presă, cele 21 de trenuri noi erau neutilizate de la începutul acestui an.

Trenurile pot transporta peste 1.400 de călători, mai spune ministrul Miruţă.

„Culmea absurdului la CFR: am găsit în curtea Ministerului Transporturilor 21 de trenuri noi-nouțe, moderne, care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare. În tot acest timp călătorii îndură, în unele trenuri vechi, banchete rupte, toalete sparte și lipsa aerului condiționat. I-am chemat la fața locului pe furnizor, managerul de proiect și coordonatorul contractului de achiziție. Tipic românește, nu se înțeleg pe birocrația tot de ei făcută și agreată în urmă cu 1,5 ani. În tot timpul acesta, cele noi ies din garanție fără să meargă 1 km, după care apar alte contracte noi «de mentenanță».”

Radu Miruţă spune că soluţia pe care o are în vedere este ca toţi cei implicaţi să fie „puși la aceeași masă și aplicată legea: exact cum scrie, nu cum nu vor să o citească, de teama consecințelor”.

„Când? Miercurea viitoare, la sediul Ministerului Transporturilor, unde am invitat producătorul din Polonia și structurile responsabile din minister.”

