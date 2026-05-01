Lovitură nocturnă în Marea Neagră: Kievul anunță avarierea unor nave care păzeau „Podul lui Putin”

Marina ucraineană a anunțat joi o nouă acțiune de impact în Marea Neagră. Potrivit unui comunicat oficial, forțele navale ale Ucrainei au reușit să lovească nave rusești care păzeau Podul lui Putin, infrastructura strategică ce leagă Rusia continentală de Peninsula Crimeea, anexată ilegal.

Atac nocturn al Kievului la „Podul lui Putin”

Operațiunea a avut loc în noaptea de 30 aprilie 2026 și a fost realizată cu ajutorul dronelor navale de suprafață. Țintele au fost nave rusești de patrulare și intervenție, considerate esențiale pentru securizarea zonei.

Potrivit imaginilor publicate de partea ucraineană, dronele s-au apropiat de ținte în timp ce erau atacate de navele rusești, într-un schimb intens înainte de impact.

„În noaptea de 30 aprilie 2026, cu ajutorul forțelor și mijloacelor Marinei Forțelor Armate ale Ucrainei, a fost lovită flota rusă de nave și ambarcațiuni din zona Strâmtorii Kerci. În urma loviturii, au fost avariate nava rusească de patrulare Sobol și nava anti-sabotaj Grachonok. Ca urmare a atacului, adversarul a suferit pierderi ireversibile”, a scris Marina ucraineană într-un mesaj pe Facebook.

Nave cheie pentru apărarea Podului Kerci, scoase din luptă

Conform Kievului, navele vizate făceau parte din structuri ale Serviciului de Frontieră al Gărzii de Coastă din cadrul FSB și din Marina Federației Ruse, fiind folosite pentru protejarea podului și pentru operațiuni anti-sabotaj.

Autoritățile ucrainene consideră această acțiune un nou semnal al slăbirii prezenței rusești în Marea Neagră.

„Aceste nave sunt unități cheie ale Serviciului de Frontieră al Gărzii de Coastă din cadrul FSB și al Marinei Federatiei Ruse, utilizate pentru a păzi Podul Kerci și a lupta împotriva sabotorilor. Acesta este un alt exemplu al activității eficiente a Marinei Ucrainene și al diminuării constante a capacităților inamice în bazinul Mării Negre”, a mai menționat Marina ucraineană.

