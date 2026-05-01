Ion Cristoiu: De ce vrea Ilie Bolojan Guvern minoritar? Pentru ca împreună cu gașca USR-istă să dea cît mai multe tunuri în genul Rheinmetall

În cea mai recentă Pastila a sa, gazetarul Ion Cristoiu afirmă că premierul Ilie Bolojan vrea un guvern minoritar pentru ca, împreună cu gașca USR, să dea cât mai multe „tunuri” în genul Rheinmetall.

„De la o zi la alta apar noi date care confirmă bănuiala că afacerea SAFE a devenit pentru Ilie Bolojan și gașca lui useristă tunul secolului în materie de afacere de corupție. Reamintesc România s-a împrumutat 17 miliarde de euro pentru a dezvolta industria militar de apărare națională. Frumos ca obiectiv, deoarece producția de armament reprezintă, nu numai pentru România, dar și pentru orice țară cât de cât modernă, o sursă uriașă de venit. Când România s-a grăbit să împrumute cea de-a 2-a sumă ca mărime dintre țările membre ale uniunii a 2-a deci după Polonia, știindu-se că e vorba totuși de un împrumut, deci o nouă îndatorare a României, s-au ridicat întrebări privind argumentele pentru ca să se facă acest împrumut și de fiecare dată s-a invocat necesitatea de a dezvolta industria militară națională producției de armament.

Iată însă că SAFE acest program a intrat în deja a intrat în pâine, ca să zic așa, și am aflat cu stupoare că din o primă, cum ar veni, o primă tranșă de 8,33 de miliarde de euro. Din această primă tranșă 5,6 virgulă 7 miliarde de euro este cum să zic, pentru cumpărarea de echipament de la o singură firmă REI Metal din Germania, țară nu de mult vizitată de Ilie Bolozan împreună cu dacă nu mă înșel cu mine s-a părere de la vremea respectivă din din aceste 8,3 miliarde ia să vedem ce a zis chiar liderul PSD. Ia să vedem deci la IA să vedem cât intră în producția națională. Pe in producția națională intră mai nimic, deoarece vreun miliard se achiziționează de la francie și am înțeles așa e un fel de miziri pentru firmele românești.

Eu acum ați înțeles de ce Ilie Bolojan și gașca se zbat să mai rămână măcar 45 de zile? Pentru că acum se dau tunurile. Dacă deci pe ultima 100m. Ilie Bolojan, știind că sunt șanse a uriașe să cadă marțea, mă țină de cenzură de tun. Și este acest un incredibil ince-un. Nici afacerea skoda nu a fost așa de cum să zic că putrede precum această afacere. Deci dar dincolo de faptul că indus că nu se face, nu vin, nu vin bani pentru industria națională și că sunt bani pentru achiziții de la AM germani, de la francezi, deci de la cum ar veni părinții, unchii lui Liebolojan, politici, pentru că aceste țări l-au pus, l-au ridicat, l-au creat într-un fel și ca vedetă. Dar un interviu din dimineața aceasta, știri pe sursa generalului Virgil Bălăceanu ne atrage atenția că totul s-a făcut a secret.

Ia să vedem, a fost, a lipsit orice dezbatere publică, zice domnul general. Satul a trecut peste analize. Programele au fost inițial aprobate, testat, dar atunci n-au fost nominalizați producătorii și zice așa iar atunci când au fost nominalizați producătorii străini și am văzut și componenta românească la nivelul sat. Așa. Deci nu s-a făcut niciodată, dar mai ales secret omonia ați descoperit, am uitat că avem te-să, cum trebuie să le dăm și vreun miliar de euro dea moaca ucrainienilor pentru drone? Deja cum s-a declanșat un mare scandal în Ucraina, că această producție este meminată de corupție, de un capărat. Deci de ce voia să mai stea guvernul? De ce vrea guvern minoritar Ilie Bologan, ca să dea cât mai multe tunuri asemănătoare cu programul SAFE?”, este de părere Ion Cristoiu.

