Fostul premier român Victor Ponta menționează experiența sa neplăcută cu fosta șefă DNA Laura Kovesi, scrie presa centrală din Grecia. Acesta acuză o persecuție politică, dosarul său pentru presupuse fapte de corupție fiind clasat după o anchetă de 8 ani, din lipsă de probe. Ponta consideră că actualul Procuror European face dosare politice la comandă, în contextul anchetării unor parlamentari greci sub acuzația de fraudare a fondurilor europene.

Fostul premier a lansat acuzații dure împotriva Laurei Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, într-un interviu acordat în presa greacă. Interviul survine după ce Parchetul European a deschis o investigație pentru fraude cu subvenții europene la Atena, de care membrii partidului conservator Noua Democrație al prim-ministrului Kyriakos Mitsotakis ar fi strâns legați.

Ponta confirmă acuzațiile forței de dreapta din Grecia că fosta șefă DNA este creația Securității

Ponta, anchetat în trecut de DNA și achitat definitiv la capătul a 8 ani de procese, a declarat pentru Powergame.gr, că Laura Codruța Kovesi a fost promovată „la nivel înalt” de unele cercuri ale serviciilor secrete.

Partidul de guvernământ de dreapta din Grecia a lansat un contraatac împotriva Laurei Kovesi, în urma anchetei EPPO despre un scandal de corupție din Atena. Dosarul implică sute de milioane de euro din fonduri agricole ale UE. Conservatorii greci susțin că spețele EPPO sunt „ridicole”, acuzând-o pe Kovesi au acuzat-o că folosește tacticile statului securist comunist al lui Nicolae Ceaușescu.

Fostul prim-ministru al României a lansat o serie de grave acuzații la adresa Laurei Codruța Koveși în interviul acordat publicației elene menționate. Ponta consideră că aceasta „a fost promovată la un grad foarte înalt de unele cercuri ale serviciilor de informații românești (fosta Securitate)”. Fostul președinte PSD relatează experiența avută cu fosta șefă DNA, pe care o leagă de Traian Băsescu, declarat definitiv colaborator al Securității.

„Nu acționase niciodată ca procuror, dar a fost promovată puternic în fața fostului președinte Băsescu. Iar domnul Băsescu, cu legături cu fosta Securitate, a promovat-o ca procuror general. Apoi, când am devenit prim-ministru, ea a început să creeze dosare politice. Și a fost un fel de compromis să o acceptăm, domnul Băsescu și cu mine, președintele și prim-ministrul, sperând că în final ar acționa conform legii. A fost o mare greșeală pentru amândoi, pentru că domnul Băsescu și familia sa au fost, de asemenea, vânați de dna Kövesi, la fel ca mine și familia mea”, a declarat Ponta în interviul din presa elenă.

Ponta: Kovesi nu a obținut niciodată condamnări

Potrivit fostului premier, „ea a vrut pur și simplu să promoveze o agendă diferită de interesele guvernului român și ale președinției române. Și nu a obținut niciodată condamnări. Metoda ei a fost pur și simplu să acuze și să folosească presa, și în special presa europeană, pentru a face acuzații și afirmații. Dar nu numai eu, toate persoanele care au fost acuzate de dna Kövesi au fost achitate de toate instanțele și de toți judecătorii. Însă ea a provocat un mare prejudiciu țării pentru a se promova la nivel european”.

Fostu premier mai spune că și mulți alți politicieni au fost ținte ale doamnei Kövesi.

Și pentru toți, procedura era aceeași. Acuzații mari. Apoi s-a dovedit în instanță că toate aceste acuzații erau doar pentru presă, fără a fi bazate pe dovezi. Și toți au fost achitați. Nu din cauza duratei lungi a proceselor, ci pentru că s-a dovedit în instanță că doamna Kövesi pur și simplu făcea spectacol pentru presă, fără a putea oferi vreodată nimic mai mult decât atât. Și-a creat un cerc, un grup de 5, 6 procurori care îi executau ordinele. Cei mai mulți dintre ei o urmează acum la Bruxelles, lucrând pentru Parchetul European. Alții au fost deja sancționați și s-a dovedit în fața justiției că au comis abuzuri și au folosit acuzațiile penale doar în scopuri politice”.

Grecia a fost găsită țap ispășitor pentru toți anii pierduți ai doamnei Kövesi

„Acum îmi pare rău pentru Grecia, dar mi se pare că Grecia a fost găsită țap ispășitor pentru toți anii pierduți ai doamnei Kövesi. A făcut același lucru și în România. A spus: ‘Trebuie să plec pentru că sistemul corupt nu-mi permite să lupt împotriva corupției’. În realitate, ea doar crea dosare politice. Se promova pe sine și cercul care o promova. Și România a pierdut mulți, mulți bani, investiții, în timpul mandatului ei. Nu doar politicienii, ci și cei mai importanți oameni de afaceri români și companii românești au fost investigate de doamna Kövesi. În final, a fost doar timp pierdut, vieți pierdute și bani pierduți pentru țară. Și sper doar, pentru că îmi place foarte mult Grecia, că nu vă va afecta la fel de mult cum a afectat propria noastră țară”, conchide Victor Ponta în presa elenă.

După România, Kovesi vrea „să curețe” și Grecia de corupție. Fosta șefă DNA s-a răstit la autorități și le-a amenințat

Victor Ponta, apel public către Nicușor Dan: Vreau să vă aduc un dosar de pe vremea lui Kovesi când 5 oameni au fost anchetați abuziv