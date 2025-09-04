Beneficiile consumului de PIERSICI. Un scut natural pentru întregul organism, dar periculos pentru anumite afecțiuni. Cine ar trebui să le evite

Piersicile nu sunt doar printre cele mai aromate fructe de vară, ci și o sursă valoroasă de nutrienți. Bogate în vitamine, antioxidanți și fibre, ele contribuie la întărirea imunității, reduc riscul bolilor cardiovasculare și ajută la menținerea unui ten sănătos. Cu toate astea, anumite persoane care suferă de o serie de afecțiuni ar face mai bine să evite să le consume întrucât pot deveni periculoase.

Originare din China, piersicile au o istorie impresionantă – cercetări arheologice au arătat că acest fruct există de peste 2,5 milioane de ani. Astăzi, ele rămân în topul preferințelor datorită gustului dulce și a multiplelor beneficii pentru sănătate.

Unul dintre cele mai importante atuuri este conținutul ridicat de vitamina C, care stimulează producția de leucocite și întărește sistemul imunitar. În plus, zincul și fitosterolii din piersici susțin protecția celulară și reduc nivelul colesterolului „rău”, contribuind la sănătatea inimii și a vaselor de sânge.

Piersicile, un aliat împotriva cancerului

Proprietățile antioxidante ale piersicilor joacă un rol cheie și în prevenirea cancerului. Vitamina C și flavonoidele neutralizează radicalii liberi, reducând stresul oxidativ care favorizează dezvoltarea celulelor anormale. Totodată, aceste fructe cu aport caloric scăzut sunt ideale în curele de slăbire, oferind sațietate de durată fără a crește glicemia.

Consumul regulat de piersici are efecte vizibile și asupra pielii, datorită antioxidanților care încetinesc procesul de îmbătrânire și previn apariția ridurilor și petelor.

Pentru a beneficia la maximum de proprietățile lor, specialiștii recomandă consumul piersicilor în stare proaspătă. Ele pot fi integrate ușor în salate de fructe, smoothie-uri sau sucuri naturale, potrivit Catena.ro.

Variantele precum compotul sau dulceața rămân delicioase, dar procesul termic reduce o parte din nutrienții esențiali.

Cine trebuie să le evite

Deși sunt fructe bogate în vitamine și antioxidanți, piersicile pot deveni periculoase pentru persoanele care suferă de alergii sau probleme digestive. Medicii avertizează că, în anumite cazuri, consumul lor poate agrava simptomele unor boli sau chiar declanșa reacții alergice severe.

Principalele contraindicații vizează persoanele cu alergii la piersici sau la alte fructe cu sâmbure lemnos. Specialiștii atrag atenția că și cei alergici la arahide, păpădie sau alcool au un risc de 50% să dezvolte reacții adverse după consumul de piersici. De asemenea, puful de pe coajă poate declanșa alergii la cei sensibili la polen.

Piersicile sunt nerecomandate și pacienților cu tulburări digestive precum diaree, balonare, crampe abdominale sau indigestie, pentru că pot intensifica disconfortul. În plus, medicii sfătuiesc persoanele cu gastrită, ulcer gastric sau pancreatită să evite aceste fructe în fazele acute ale bolii, deoarece aciditatea lor poate încetini procesul de vindecare.

Ulterior, în perioadele de remisiune, piersicile pot fi consumate în cantități mici, sub formă de compot sau piure, dar numai cu acordul medicului.

Pentru pacienții cu diabet, piersicile trebuie consumate cu moderație, întrucât conțin zaharuri naturale care pot ridica nivelul glicemiei. Monitorizarea atentă a valorilor de glucoză este esențială în acest caz.

Chiar și în rândul persoanelor sănătoase, un consum exagerat de piersici poate provoca probleme digestive. Specialiștii recomandă echilibrul și moderația pentru a evita efectele neplăcute.