Trucul banal pentru avocado. Rămâne proaspăt mai mult timp

Avocado poate oxida rapid odată ce îl tăiați, dar dacă îl păstrați lângă o altă legumă în frigider, ar putea rezista mult mai mult, relatează Express.

Trucul care te ajută să păstrezi proaspăt avocado

Păstrarea avocado lângă o altă legumă ar putea împiedica înnegrirea acestora. Avocado este un fruct excepțional de nutritiv , bogat în fibre, grăsimi sănătoase și aproape 20 de vitamine și minerale. Se crede că ajută la sănătatea inimii prin reducerea colesterolului „rău”, precum și prin susținerea sănătății ochilor și prin gestionarea greutății.

Dacă ai tăiat vreodată un avocado felii pentru a folosi jumătate din el într-o rețetă, trebuie să folosești jumătatea rămasă cât mai repede posibil înainte ca pulpa expusă să oxideze. Oxidarea este o reacție chimică dintre oxigenul din aer și enzimele din pulpa de avocado – și se întâmplă remarcabil de repede.

Atâta timp cât avocado nu miroase neplăcut, pulpa oxidată este încă perfect sigură pentru consum, dar arată neapetisant și poate determina oamenii să o arunce în loc să riște. Cu toate acestea, un singur truc simplu de depozitare ar putea ajuta la păstrarea prospețimii avocado-ului mai mult timp.

Într-un videoclip postat pe Instagram, antrenoarea de sănătate și fitness Jessica Goh a demonstrat cum poți preveni oxidarea avocadoului depozitându-l într-un recipient etanș alături de o legumă proaspătă obișnuită – o ceapă.

Ea a spus: „Dacă există un truc în bucătărie care mă face fericită de fiecare dată când îl folosesc, este să-ți păstrezi avocadoul proaspăt și fără a oxida odată ce a fost tăiat, alături de puțină ceapă roșie. Nu știu dacă funcționează cu ceapă obișnuită, dar știu că funcționează cu ceapă roșie.”

