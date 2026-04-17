Cel mai bun aliment pe care ar trebui să îl consumăm zilnic, după Paște, potrivit dr. Tudor Ciuhodaru

Este vorba de ananasul crud. Dr. Tudor Ciuhodaru, cunoscut medic de urgență din România, spune că cel mai bun aliat al digestiei după Paște este acest fruct delicios.

Nu luați la conservă, deoarece are mult zahăr!

Ananasul conține bromelaină, o enzimă naturală care ajută la descompunerea proteinelor, precum… carnea de miel și facilitează tranzitul intestinal.

Potrivit csid.ro, ananasul conține vitamina C și are proprietăți antioxidante importante.

Un „as în mânecă” este conținutul redus de calorii (40 kcal/100g).

De asemenea, ananasul reprezintă o sursă bună de mangan, important pentru sănătatea oaselor.

Datorită conținutului său de bromelaină, ananasul este benefic pentru o digestie mai ușoară și mai eficientă a alimentelor „grele”.

Dieta cu ananas

Dieta cu ananas recomandă consumul a circa 2 kg de ananas pe zi, alături de câteva porții de câte 60-120g ton la o masă principală.

Acest regim este recomandat să fie ținut 2-3 zile, maximum.

În acest timp, puteți pierde până la 4 kg. Dieta cu ananas presupune consumul suplimentar de alimente (în cantități mici!) precum nuci, migdale, avocado, caju, iaurt.

Desigur, este obligatoriu un conum bogat de apă, în cele 3 zile de dietă, pentru detoxifiere și reducerea acidității fructului exotic.

