Doctoriță ginecolog, anchetată de Colegiul Medicilor după ce a afirmat că „bebelușii concepuți în post nu ajung să se nască sau mor în pătuț"
Doctorița ginecolog Cristina Buzgar a postat pe rețelele de socializare un fel  „avertisment” dur pentru viitorii părinți, invocând experiența sa de 15 ani cu gravidele.

„Copiii concepuți în perioada postului Crăciunului, respectiv postul Paștelui, deci în posturile mari mai ales, am observat că, și ca incidență, sunt mult mai multe sarcini oprite în evoluție sau mult mai multe sarcini care, pe parcurs, dezvoltă fie anomalii, fie după ce se naște copilul pățește ceva suspect, fie moare în pătuț acasă, fie capătă o boală din asta destul de urâtă, invalidantă sau ceva se întâmplă cu el! Pot să afirm lucrurile astea, pur și simplu să-mi pun numele în joc. Sigur că nu pot să zic eu acum… «Vai, nu mai faceți copii în post» sau, nu știu, «Planificați-vă sarcinile în afara postului!» Creștinește… așa ar fi. Însă, am observat și la mine, și la colegii mei, sunt mult mai multe sarcini oprite sau cu probleme, bolnavi, cu teste rele, cu malformații”, a spus ea.

„Sunt aberații fără bază medicală și le pot induce gravidelor o stare de panică”, au ripostat imediat reprezentanții Societății Române de Obstetrică.

Membrii Colegiului Medicilor, consternați de afirmațiile acesteia, au deschis o anchetă și îi cer medicului să vină cu probe pentru afirmațiile sale.

„Sunt lucruri care nu sunt conforme nici cu codul deontologic, nici cu practica medicală și am luat decizia de a ne autosesiza. Nu este afectat numai prestigiul profesiei medicale, ci este afectată încrederea”, a declarat medicul Liviu Oprea, președintele Colegiului Medicilor Iași:

„E șocant… evident că nu se întâmplă așa ceva. Sunt foarte nocive astfel de idei. – Doamna doctor citează experiența sa profesională de 15 ani, dar spune că dă un sfat prietenesc, ca femeie. Poate să existe astfel de scuză, n-ai cum să dai sfat… ești medic și te folosești de această calitate și de experiența de medic ca să dai niște sfaturi aberante” – precizează dr. Radu Vlădreanu, medic ginecolog.

Medicul Cristina Buzgar a explicat, pentru Știrile Pro TV, că a vrut doar să le comunice părinților o realitate tristă, dar admite că a pus în practică neinspirat această intenție.

Mai mult, ea insistă asupra faptului că informația transmisă nu poate fi asociată cu activitatea sa medicală și că rămâne un medic dedicat profesiei.

Cu toate acestea, inclusiv teologii neagă categoric orice presupusă legătură între concepția în post și avortul spontan sau decesul copilului.

„A pune pe seama neținerii postului din perspectivă sexuală anumite deficiențe ale unui copil este nu doar o eroare, ci o caricatură a ce înseamnă religios” – preot Radu Preda, teolog.

Potrivit sursei citate, Codul deontologic al medicilor reglementează și modul în care aceștia pot comunica public, numai despre medicina bazată pe dovezi, iar doctorii nu pot disocia statutul profesional de impresiile personale, care pot influența deciziile și starea de bine a pacienților.

