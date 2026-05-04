Cinema Marconi, de pe Griviţei, este restaurat de echipa care a refăcut Catedrala Notre Dame şi Panthéon-ul

Luiza Dobrescu
Cinema Marconi intră în restaurare cu echipa care a refăcut Notre-Dame de Paris și Panthéon-ul.

Cădirea Cinema Marconi este un monument Art Decţeio din 1930, situat pe Calea Griviței.

Proiectul se desfășoară în parteneriat cu o echipă de specialişti francezi care a participat la unele dintre cele mai importante șantiere de patrimoniu ale Europei: restaurarea catedralei Notre-Dame de Paris, a picturilor din Palais Versailles și a Panthéon-ului.

Bugetul estimat depășește 10-12 milioane de euro, iar redeschiderea este prevăzută pentru anul 2030-2031, la centenarul clădirii.

Echipa franceză coordonată de Fabien Drubigny (Drubigny Architectes Associés) include UBC-Aurige, Atelier Roland Nonnotte, Solares Bauen și Studio DAP. Aurige a participat la reconstrucția săgeții Notre-Dame de Paris, ridicată din nou în iarna 2024–2025. Atelier Nonnotte își trage genealogia direct din restauratorii plafoanelor de la Versailles, în secolul al XVIII-lea.

Cinema Marconi va fi un cinematograf cu trei săli: o sală istorică și două săli construite de la zero, una dedicată studenților și filmului independent, un centru de arte vizuale pentru tineri, cursuri, expoziții, dezbateri, restaurant, bar, club, cafenea cu librărie. Un spațiu deschis copiilor și adolescenților dintr-un cartier căruia, de zeci de ani, nu i s-a mai oferit nimic.

Modelul de referință este Le CENTQUATRE (104) din Paris, fostul antrepozit municipal transformat de Bertrand Delanoë într-un centru cultural care primește 600.000 de vizitatori pe an și care găzduiește, în interior, o Maison des Petits dedicată copiilor din familii vulnerabile.

Restaurarea poate fi susţinută şi prin donaţii de către cei interesaţi.

Sursă foto Facebook Cinema Marconi

