Un cioban din Slatina, județul Olt, a sunat la Poliție, luni dimineață, în jurul orei 08:30, după ce mai mulți câini fără stăpân i-ar fi ucis aproximativ 80 de ovine. La fața locului s-au deplasat d eurgență polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, care au constat că cele sesizate prin apelul telefonic se confirmă.

În urma cercetărilor, agenții au amendat societatea comercială care administrează serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Slatina.

Motivul sancțiunii contravenționale este acela că nu au fost respectate prevederile privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi și măsurile de prevenire a atacului canin de către proprietarul sau deținătorul temporar al câinelui, fapt ce a provocat moartea celor aproape 80 de oi.

Autorul mai recomandă:

VIDEO | Prăpăd la o stână din Dolj! Șacalii au omorât peste 20 de oi și capre

Trei URȘI au făcut prăpad într-o gospodărie din Gorj. Au ucis și devorat 8 oi. Locatarii cer intervenția Jandarmeriei

VIDEO | Un fermier din Scornicești este terorizat de o haită de maidanezi, care i-au ucis 30 de oi până acum. „Autoritățile nu ne ajută cu nimic”