Nicușor Dan, „extrem de optimist” că Republica Moldova va intra în UE: „Așteptăm un răspuns până la sfârșitul lunii iunie”

Președintele Nicușor Dan a discutat, luni, la summit-ul Comunității Politice Europene, despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și speră că în curând va putea începe oficial procesul. „O să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie, în ceea ce privește Moldova”, a subliniat Nicușor Dan.

„Am participat la discuția pe Moldova, cu mai mulți lideri europeni într-un format care a fost început în urmă cu câțiva ani și discuția a fost despre, evident, aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Și concluzia a fost că, așteptând răspunsul Ungariei la intrarea Ucrainei și care este cumva legată de cea Moldovei, o să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie, în ceea ce privește Moldova. Și să sperăm că răspunsul va fi pozitiv”, transmite Nicușor Dan.

Șeful statului a mai prezentart cum decurg negocierile de aderare a Republicii Moldova și a Ucrainei la UE.

„Moldova are proiecte bilaterale cu România, cum sunt pe energie. Au proiecte pe energie și cu UE. Merge foarte bine. Chestiunea fundamentală e deschiderea procesului de aderare cu acel capitol 1. Există un proces de aderare și al Ucrainei, care e sensibil. Așteptăm și poziția Ungariei, care depinde de discuțiile Kiev-Budapesta pe minorități, plus pe fondurile europene blocate de Uniune. Răspunsul o să vină curând, sper să fie unul pozitiv. Noi, România, susținem pe deplin integrarea Republicii Moldova în UE”, a adăugat Nicușor Dan.

