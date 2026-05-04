Macron cere autonomie strategică europeană și reducerea dependenței de actorii externi

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, în cadrul Summitului Comunității Politice Europene de la Erevan, că se dorește obținerea unei autonomii strategice europene. De asemenea, trebuie să reducă dependența față de actorii străini în sectoarele cheie.

Potrivit președintelui francez, Europa țintește către obținerea unei autonomii strategice nu doar în ceea ce privește securitatea și apărarea. Dar și în alte domenii, precum energia, securitatea alimentară, spațiul sau producția de semiconductori.

Macron: Dependența excesivă de alte țări face Europa vulnerabilă

Macron a subliniat că dependența excesivă de alte țări în industrii importante din punct de vedere strategic face Europa vulnerabilă. Președintele francez a reamintit astfel riscurile prin care a trecut continentul în timpul pandemiei de COVID-19. A reamintit și de problemele cauzate de invazia Rusiei în Ucraina. A scos la iveală dependența europenilor de gazele rusești.

Macron a amintit, de asemenea, și de așa-numita „umbrelă de securitate” a Statelor Unite. Despre care a menționat că este o problemă sensibilă pentru țările europene. Macron a precizat că, în ciuda relației de alianță cu SUA, Europa trebuie să își consolideze propria independență. Trebuie să țină cont și de dependența sa față de China.

Macron: Europa poate juca un rol constructiv

Potrivit liderului francez, principalul obiectiv de astăzi este dezvoltarea unei strategii cuprinzătoare de reducere a riscurilor. Va necesita o coordonare mai strânsă, investiții și solidaritate între europeni. Macron a subliniat separat riscurile reprezentate de confruntarea globală tot mai mare, în special între SUA și China, care ar putea expune și mai mult dependențele existente.

Europa deține avantaje semnificative, inclusiv în angajamentul său față de valorile democratice, dreptul internațional, comerțul liber și acțiunile climatice, ceea ce o face un partener previzibil și fiabil pentru țările din Asia, Africa, America Latină și Orientul Mijlociu.

Un loc important în discursul lui Emmanuel Macron la summitul din Erevan a fost ocupat de situația actuală a Strâmtorii Ormuz. Președintele francez a declarat că Europa poate juca un rol constructiv în asigurarea stabilității și a libertății comerțului în regiune prin instrumente diplomatice și economice.

