Dragoș Pîslaru, în vizorul Sindicatelor Polițiștilor. I se cere demisia imediată. Care sunt motivele

Dragoș Pîslaru a ajuns în vizorul Sindicatelor Polițiștilor (FSNPPC). Sindicatul îi cere demisia imediată a ministrului interimar al Muncii, iar solicitarea vine în urma declarațiilor făcute în urmă cu o săptămână. Cererea de demisie, spun sindicaliștii, este „pentru atacul grav şi iresponsabil la adresa demnităţii rezerviştilor militari, pentru dezinformarea deliberată şi pentru subminarea stabilităţii sistemului”.

FSNPPC – Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalul Contractual din România îi solicită lui Dragoș Pîslaru să își prezinte demisia. Solicitarea vine în urma declarațiilor efectuate pe 30 aprilie 2026, arată Mediafax.

„FSNPPC solicită imperativ DEMISIA ministrului Muncii, Dragoș Pîslaru, pentru atacul grav și iresponsabil la adresa demnității rezerviștilor militari, pentru dezinformarea deliberată a opiniei publice și pentru subminarea stabilității sistemului de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională (SAOPSN), pilon fundamental al statului de drept, aflat deja sub o presiune sistemică fără precedent, în acest context geopolitic și militar extrem de volatil! Nu puteți face «ordine în sectorul public» prin abuzuri legislative, prin încălcarea repetată a legii fundamentale și prin fake-news-uri guvernamentale”, acuză sindicatele.

Ce spun sindicaliștii

În cursul zilei de joi, 30 aprilie 2026, Dragoș Pîslaru a făcut o serie de precizări, după ce a fost adoptat proiectul de lege legat de interdicția cumulului pensie – salariu. Prin acest proiect de lege pensiile militare pot fi limitate la un cuantum de 85%.

Despre acest „fenomen” la care ministrul face referire sindicaliștii susțin că „există doar în închipuirile domniei sale, pentru că media de vârstă a trecerii în rezervă cu drept la pensie militară de stat, în MAI și, în general, în SAOPSN, este de peste 52 de ani, după minim 25 de ani de activitate în domeniu, așa cum se întâmplă și în alte state NATO/UE, iar pensionările anticipate au cauze medicale, așa cum se întâmplă și în sistemului public de la noi și de oriunde”.

„Pensionarii militari nu fac parte dintre beneficiarii celor 6 sisteme de pensii stabilite prin legi speciale, ale căror drepturi se achită de către Casa Națională de Pensii Publice, ci sunt trecuți în rezervă și pensionați în baza Legii nr. 223/2025 privind pensiile militare de stat și se află în competența de gestiune a Caselor Sectoriale de Pensii din subordinea MApN, MAI și SRI. (n.r. Proiectul de lege este un) „cap de pod către reinstituirea unor mecanisme neconstituționale de blocare a dreptului la muncă, în calitate de angajat sau colaborator al unor instituții publice, mecanisme care au mai fost demontate anterior, de două ori, de către CCR”, au transmis sindicaliștii.

