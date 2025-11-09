Cercetătorii de la Yale spun că ceasurile inteligente pot detecta semnele timpurii ale bolilor de inimă structurale. Un algoritm de inteligență artificială a identificat cu o acuratețe de 86% pacienții cu afecțiuni cardiace, potrivit Financial Times.

Inteligența artificială, noul „stetoscop” digital

Ceea ce părea până acum o funcție de fitness devine, treptat, un instrument medical sofisticat. Cercetătorii de la Facultatea de Medicină Yale, în colaborare cu American Heart Association, au demonstrat că datele obținute de la ceasurile inteligente Apple Watch, combinate cu un algoritm de inteligență artificială, pot identifica probleme structurale ale inimii, nu doar tulburări de ritm, așa cum se credea până acum.

Noua metodă poate depista semne de slăbire a capacității de pompare a inimii, valve deteriorate sau îngroșarea mușchiului cardiac, afecțiuni care, în mod normal, necesită investigații complexe și echipamente medicale avansate.

„Acest progres are potențialul de a transforma complet modul în care depistăm bolile cardiace în comunități”, au transmis autorii studiului, prezentat la sesiunile științifice anuale ale Asociației Americane a Inimii, la New Orleans.

De la smartwatch la diagnostic medical

Dispozitivele Apple Watch pot realiza electrocardiograme (ECG) cu o singură derivație, adică o citire simplificată a activității electrice a inimii, obținută prin atingerea coroanei digitale a ceasului.

Cercetătorii americani au analizat 266.000 de ECG-uri complexe de la peste 110.000 de pacienți, colectate între 2015 și 2023. Pe baza acestor date, au antrenat un model de inteligență artificială capabil să „înțeleagă” tiparele asociate cu bolile structurale ale inimii. Ulterior, au testat algoritmul pe 600 de pacienți care purtau același model de Apple Watch, iar rezultatul a fost remarcabil: 86% acuratețe în identificarea pacienților cu leziuni cardiace și 99% acuratețe în excluderea cazurilor sănătoase.

Pentru a-l face mai robust, oamenii de știință au introdus intenționat „zgomot” în timpul procesului de învățare al AI, adică erori simulate, exact cum apar în lumea reală, când ceasul e purtat în mișcare sau în timpul activităților zilnice. Rezultatul: un model capabil să distingă între o inimă sănătoasă și una afectată, pornind doar de la o înregistrare de 30 de secunde.

Un pas uriaș spre prevenție

Specialiștii consideră că această descoperire ar putea schimba complet strategia de screening pentru bolile cardiace. În loc să aștepte simptome severe sau trimiterea la cardiolog, medicii ar putea folosi date din smartwatch-uri pentru a depista din timp pacienții aflați în risc.

Cercetătorii recunosc că lucrarea este încă într-un stadiu preliminar și nu a fost încă evaluată de colegi. Eșantionul de pacienți cu boli cardiace a fost relativ mic, iar unii au prezentat rezultate fals pozitive. Totuși, potențialul este uriaș. Dacă tehnologia va fi perfecționată, Apple Watch și alte dispozitive similare ar putea deveni instrumente de diagnostic de primă linie, în special în zone unde accesul la servicii medicale este limitat.

Surse foto: Profimedia

