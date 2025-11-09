Prima pagină » Sănătate » Ceasul care îți poate salva viața. Smartwatch, combinat cu inteligența artificială, poate descoperi afecțiuni cardiace ascunse

Ceasul care îți poate salva viața. Smartwatch, combinat cu inteligența artificială, poate descoperi afecțiuni cardiace ascunse

Bianca Dogaru
09 nov. 2025, 11:29, Sănătate
Ceasul care îți poate salva viața. Smartwatch, combinat cu inteligența artificială, poate descoperi afecțiuni cardiace ascunse

Cercetătorii de la Yale spun că ceasurile inteligente pot detecta semnele timpurii ale bolilor de inimă structurale. Un algoritm de inteligență artificială a identificat cu o  acuratețe de 86% pacienții cu afecțiuni cardiace, potrivit Financial Times

Sursa foto: Profimedia

Inteligența artificială, noul „stetoscop” digital

Ceea ce părea până acum o funcție de fitness devine, treptat, un instrument medical sofisticat. Cercetătorii de la Facultatea de Medicină Yale, în colaborare cu American Heart Association, au demonstrat că datele obținute de la ceasurile inteligente Apple Watch, combinate cu un algoritm de inteligență artificială, pot identifica probleme structurale ale inimii, nu doar tulburări de ritm, așa cum se credea până acum.

Noua metodă poate depista semne de slăbire a capacității de pompare a inimii, valve deteriorate sau îngroșarea mușchiului cardiac, afecțiuni care, în mod normal, necesită investigații complexe și echipamente medicale avansate.

„Acest progres are potențialul de a transforma complet modul în care depistăm bolile cardiace în comunități”, au transmis autorii studiului, prezentat la sesiunile științifice anuale ale Asociației Americane a Inimii, la New Orleans.

De la smartwatch la diagnostic medical

Dispozitivele Apple Watch pot realiza electrocardiograme (ECG) cu o singură derivație, adică o citire simplificată a activității electrice a inimii, obținută prin atingerea coroanei digitale a ceasului.

Sursa foto: Profimedia

Cercetătorii americani au analizat 266.000 de ECG-uri complexe de la peste 110.000 de pacienți, colectate între 2015 și 2023. Pe baza acestor date, au antrenat un model de inteligență artificială capabil să „înțeleagă” tiparele asociate cu bolile structurale ale inimii. Ulterior, au testat algoritmul pe 600 de pacienți care purtau același model de Apple Watch, iar rezultatul a fost remarcabil: 86% acuratețe în identificarea pacienților cu leziuni cardiace și 99% acuratețe în excluderea cazurilor sănătoase.

Pentru a-l face mai robust, oamenii de știință au introdus intenționat „zgomot” în timpul procesului de învățare al AI, adică erori simulate, exact cum apar în lumea reală, când ceasul e purtat în mișcare sau în timpul activităților zilnice. Rezultatul: un model capabil să distingă între o inimă sănătoasă și una afectată, pornind doar de la o înregistrare de 30 de secunde.

Un pas uriaș spre prevenție

Specialiștii consideră că această descoperire ar putea schimba complet strategia de screening pentru bolile cardiace. În loc să aștepte simptome severe sau trimiterea la cardiolog, medicii ar putea folosi date din smartwatch-uri pentru a depista din timp pacienții aflați în risc.

Cercetătorii recunosc că lucrarea este încă într-un stadiu preliminar și nu a fost încă evaluată de colegi. Eșantionul de pacienți cu boli cardiace a fost relativ mic, iar unii au prezentat rezultate fals pozitive. Totuși, potențialul este uriaș. Dacă tehnologia va fi perfecționată, Apple Watch și alte dispozitive similare ar putea deveni instrumente de diagnostic de primă linie, în special în zone unde accesul la servicii medicale este limitat.

Surse foto: Profimedia 

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

EXCLUSIV Apa trece, bacteriile rămân în „comuna bogaților”. DSP Ilfov a descoperit că apa de la robinet din Corbeanca este contaminată. Cetățenii cer lămuriri pe Facebook, dar sunt ignorați de primar: „E foarte grav, otravă!”
11:34
Apa trece, bacteriile rămân în „comuna bogaților”. DSP Ilfov a descoperit că apa de la robinet din Corbeanca este contaminată. Cetățenii cer lămuriri pe Facebook, dar sunt ignorați de primar: „E foarte grav, otravă!”
ACTUALITATE Frank Loeffler (General Manager, Roche România), la Health EU Summit 2025: „Speranța și inovația nu trebuie să cunoască granițe: toți pacienții europeni merită același drept la sănătate”
15:41, 07 Nov 2025
Frank Loeffler (General Manager, Roche România), la Health EU Summit 2025: „Speranța și inovația nu trebuie să cunoască granițe: toți pacienții europeni merită același drept la sănătate”
ACTUALITATE Europa Connect – Health EU Summit – Dezbateri despre direcțiile strategice privind finanțarea, digitalizarea și integrarea inteligenței artificiale în domeniul medical
11:28, 07 Nov 2025
Europa Connect – Health EU Summit – Dezbateri despre direcțiile strategice privind finanțarea, digitalizarea și integrarea inteligenței artificiale în domeniul medical
VIDEO EXCLUSIV Adam Jarubas, la Health EU Summit: “Avem nevoie de mai mulți bani pentru a investi în sănătate în țările membre”
13:40, 06 Nov 2025
Adam Jarubas, la Health EU Summit: “Avem nevoie de mai mulți bani pentru a investi în sănătate în țările membre”
VIDEO EXCLUSIV Victor Negrescu, la Europa Connect – EU Health Summit: „România poate deveni un lider de opinie în politicile europene de sănătate”
11:44, 06 Nov 2025
Victor Negrescu, la Europa Connect – EU Health Summit: „România poate deveni un lider de opinie în politicile europene de sănătate”
VIDEO EXCLUSIV Cristian Bușoi, la Europa Connect – EU Health Summit: „România trebuie să valorifice la maximum oportunitățile europene din domeniul sănătății”
11:03, 06 Nov 2025
Cristian Bușoi, la Europa Connect – EU Health Summit: „România trebuie să valorifice la maximum oportunitățile europene din domeniul sănătății”
Mediafax
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Cancan.ro
Șoc total pentru cei de la Visuri la cheie, după ce au vizitat o familie pe care au ajutat-o acum 6 ani. Ce au descoperit
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva despre Jorjel sau Cegeu?”
Mediafax
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
Cancan.ro
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Astronomii ar fi găsit primele stele ale Universului
Gândul de Vreme Cum va fi vremea săptămâna viitoare. După ploi, temperaturi în creștere. ANM, pentru Gândul: „O mică pauză cu vreme mai bună”
11:39
Cum va fi vremea săptămâna viitoare. După ploi, temperaturi în creștere. ANM, pentru Gândul: „O mică pauză cu vreme mai bună”
VIDEO Ion Cristoiu: Incredibila gafă de la Cotroceni… Nicușor Dan omagiază pe Grigore Ghica, un Înalt funcționar al Rusiei
11:32
Ion Cristoiu: Incredibila gafă de la Cotroceni… Nicușor Dan omagiază pe Grigore Ghica, un Înalt funcționar al Rusiei
VIDEO Prima decizie a lui Florin Călinescu dacă ar fi președinte. „Le-aș face un GARD de jur împrejur și aș da autonomie a doua zi Ținutului Secuiesc”
11:24
Prima decizie a lui Florin Călinescu dacă ar fi președinte. „Le-aș face un GARD de jur împrejur și aș da autonomie a doua zi Ținutului Secuiesc”
ACTUALITATE Accident GRAV aproape de Craiova. Două persoane au murit și alta se află în stare critică
11:12
Accident GRAV aproape de Craiova. Două persoane au murit și alta se află în stare critică
CONTROVERSĂ Ion Cristoiu arată fața nevăzută a ceremoniei de la Cotroceni: „Grigore Ghica este un domnitor impus de ruși. Nicușor Dan și noi îl reabilităm acum ca fiind o persoană de urmat pentru prezent“
11:11
Ion Cristoiu arată fața nevăzută a ceremoniei de la Cotroceni: „Grigore Ghica este un domnitor impus de ruși. Nicușor Dan și noi îl reabilităm acum ca fiind o persoană de urmat pentru prezent“
FLASH NEWS (VIDEO) Noul președinte al Siriei a ajuns în SUA și joacă baschet cu generalii americani înainte de întâlnirea cu Donald Trump
11:02
(VIDEO) Noul președinte al Siriei a ajuns în SUA și joacă baschet cu generalii americani înainte de întâlnirea cu Donald Trump