Drama Elenei, diagnosticată cu CANCER ocular cu metastază. Guvernul i-a respins cererea ca „prematură”, deși viața ei depinde de tratament

Drama Elenei, pacienta diagnosticată cu cancer ocular care luptă pentru viață la Iași se mută în instanță pentru a obține acces la tratamentul vital, după ce o procedură care, prin lege, trebuia încheiată în maximum 90 de zile a rămas blocată de aproape doi ani. Reprezentanții Guvernului au considerat că plângerea Elenei este una „prematură”, scrie Ziarul de Iași.

Elena O., o pacientă din Iași, a fost diagnosticată cu melanom malign coroidian la ochiul stâng, o formă rară și agresivă de cancer, căreia i s-a adăugat ulterior o metastază de melanom ocular. Terapia recomandată de medicul oncolog a fost Tebentafusp, denumirea comercială Kimmtrak, tratamentul considerat singura opțiune eficientă în astfel de cazuri.

Pacienta a avut „noroc” doar pe jumătate, întrucât a primit tratamentul printr-un program de donații, iar răspunsul organismului a fost „parțial favorabil”, potrivit medicilor. Pentru a continua terapia, Kimmtrak trebuia inclus pe lista medicamentelor compensate, un proces strict reglementat și limitat, prin lege, la 90 de zile.

AFLAȚI AICI PRIN CE DRAMĂ ELENEI CARE LUPTĂ CU GUVERNUL PENTRU A AVEA O ȘANȘĂ LA VIAȚĂ