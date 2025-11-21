Prima pagină » Sănătate » Drama Elenei, diagnosticată cu CANCER ocular cu metastază. Guvernul i-a respins cererea ca „prematură”, deși viața ei depinde de tratament

Mihai Tănase
21 nov. 2025, 09:46, Sănătate
Foto: Profimedia images - Imagine cu rol ilustrativ

Drama Elenei, pacienta diagnosticată cu cancer ocular care luptă pentru viață la Iași se mută în instanță pentru a obține acces la tratamentul vital, după ce o procedură care, prin lege, trebuia încheiată în maximum 90 de zile a rămas blocată de aproape doi ani. Reprezentanții Guvernului au considerat că plângerea Elenei este una „prematură”, scrie Ziarul de Iași.

Elena O., o pacientă din Iași, a fost diagnosticată cu melanom malign coroidian la ochiul stâng, o formă rară și agresivă de cancer, căreia i s-a adăugat ulterior o metastază de melanom ocular. Terapia recomandată de medicul oncolog a fost Tebentafusp, denumirea comercială Kimmtrak, tratamentul considerat singura opțiune eficientă în astfel de cazuri.

Pacienta a avut „noroc” doar pe jumătate, întrucât a primit tratamentul printr-un program de donații, iar răspunsul organismului a fost „parțial favorabil”, potrivit medicilor. Pentru a continua terapia, Kimmtrak trebuia inclus pe lista medicamentelor compensate, un proces strict reglementat și limitat, prin lege, la 90 de zile.

