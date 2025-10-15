Prima pagină » Actualitate » Povestea dramatică a unui tată cu doi copii. A fost tratat greșit de arsuri la stomac, deși avea cancer în stadiul patru

15 oct. 2025, 12:10, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Zack Van Aarde, un tata în vârstă de 41 de ani, a fost diagnosticat cu cancer în stadiul patru, după luni întregi de disconfort gastric. Medicul care se ocupa de caz i-a prescris medicamente pentru reflux acid, dar acesta a aflat că simptomele lui erau, de fapt, cauzate de cancer esofagian.

Bărbatul, pasionat de sport, a șocat comunitatea din Bantham, South Devon, Anglia. Deși avea un stil de viață activ și sănătos, bărbatul a fost diagnosticat cu o boală gravă, după ce, luni la rând, el s-a luptat cu simptome ușoare de arsură la stomac și indigestie. Inițial, medical de familie i-a recomandat un tratament pentru reflux acid, dar în vara anului 2025, viața lui Zack s-a schimbat total.

Zack, în vârstă de 41 de ani, activează ca director de cont la o firmă de Securitate cibernetică. El are doi copii: Joshua și Hannah. Bărbatul și-a construit întrega existență în jurul sportului și al sănătății, participând în mod regulat la ultramaratoane și menținându-și un stil de viață activ.

„Am avut mereu grijă de mine. consideram un om sănătos, un tată tânăr și activ. Diagnosticul a venit ca un șoc imens pentru noi”, a declarat Zack Van Aarde.

Primele sale simptome au apărut la începutul anului 2024, sub forma unor arsuri la stomac și indigestii persistente. Medicul i-a prescris medicamente obișnuite pentru reflux acid, însă starea sa nu s-a îmbunătățit. În iulie 2025, lucrurile au luat o întorsătură dramatică.

„M-am trezit noaptea după ce l-am auzit căzut pe scări. Când am ajuns la el, vărsa sânge. A fost un moment teribil. Nu am vrut să-i speriem pe copii, așa l-am dus repede în cameră și am chemat ambulanța. Pierduse atât de mult sânge încât abia mai putea să stea în picioare”, povestește Jess, soția bărbatului.

El a ajuns de urgență la Spitalul Derriford din Plymouth, iar medicii au suspectat initial un ulcer gastric. Cu toate acestea, o endoscopie a indicat adevărata cauză. Astfel, bărbatului i-a fost descoperită o tumoră de șase centimetri pe esofag. Medicii au hotărât să nu intervină chirurgical imediat, ci să înceapă cu chimioterapie pentru a reduce dimensiunea tumorii.

„Este ca o cursă montană emoțională, fiecare zi e diferită. Fac chimioterapie la fiecare două săptămâni, iar în fiecare săptămână am analize de sânge și scanări pentru a urmări evoluția. Este un proces epuizant, dar nu renunț”, a mărturisit Zack Van Aarde.

În ciuda diagnosticului și tratamentului dificil de a scăpa de cancerul esofagian, Zack nu renunță la pasiunea sa pentru alergare. Ca săși motiveze familia și comunitatea, acesta a lansat o inițiativă caritabilă. Bărbatul va alerga 1,5 kilometri pentru fiecare 10 lire sterline donate pe pagina sa de GoFundMe.

„Este felul meu de a lupta și de a le arăta copiilor mei nu trebuie cedezi niciodată, indiferent cât de grea e viața”, a spus tatăl bolnav.

