Prima pagină » Sănătate » Europa Connect – Health EU Summit – Dezbateri despre direcțiile strategice privind finanțarea, digitalizarea și integrarea inteligenței artificiale în domeniul medical

Europa Connect – Health EU Summit – Dezbateri despre direcțiile strategice privind finanțarea, digitalizarea și integrarea inteligenței artificiale în domeniul medical

Bogdan Pavel
07 nov. 2025, 11:28, Sănătate
Europa Connect - Health EU Summit – Dezbateri despre direcțiile strategice privind finanțarea, digitalizarea și integrarea inteligenței artificiale în domeniul medical

La Bruxelles, în cadrul evenimentului Europa Connect – Health EU Summit, organizat de vicepreședintele  Parlamentului European Victor Negrescu și promovat de Gândul, oficiali europeni, responsabili din sănătate și lideri ai industriei medicale au discutat despre viitorul politicilor de sănătate din Uniunea Europeană. Întâlnirea de nivel înalt a fost dedicată viitorului politicilor europene de sănătate a analizat direcțiile strategice privind finanțarea, digitalizarea și integrarea inteligenței artificiale în domeniul medical.

Victor Negrescu a pledat pentru o finanțare sporită a programului EU for Health și a subliniat că România are potențialul de a deveni un „lider de opinie” în sănătatea publică europeană.

La rândul său, Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a insistat asupra nevoii unei prezențe active a României la masa deciziilor europene, accentuând importanța digitalizării, accesului la tratamente inovative și creării unui hub de inovație medicală finanțat din surse publice, europene și private.

Adam Jarubas, președintele Comisiei de Sănătate Publică SANT, a anunțat o nouă strategie europeană pentru bolile cardiovasculare și o legislație farmaceutică revizuită, menite să stimuleze investițiile și cooperarea între statele membre.

Și Cristian Bușoi, membru al Boardului de conducere EMA și fost președinte al Comisiei ITRE, a amintit oportunitățile oferite României prin fondurile europene, PNRR și Programul Operațional Sănătate, subliniind necesitatea conectării la marile inițiative europene – lupta împotriva cancerului, bolile cardiovasculare și noua legislație farmaceutică.

Frank Loeffler, General Manager Roche România, a apreciat România drept un exemplu de bune practici în domeniul sănătății europene, însă a cerut o abordare echitabilă între state, care să asigure acces egal la tratamente inovatoare.

Fady Chreih, CEO al Rețelei de Sănătate Regina Maria, a subliniat importanța colaborării dintre sectorul public și cel privat, pentru a valorifica la maximum beneficiile politicilor europene și pentru a adapta rapid sistemul medical românesc la noile realități tehnologice.

În concluzie, Conferința Europa Connect – Health EU Summit a evidențiat faptul că România este tot mai activă și influentă în dialogul european despre sănătate, prin inițiative de inovație, digitalizare și parteneriat public-privat, având șansa reală de a se poziționa ca un lider regional în definirea viitorului sistemelor medicale europene.

HEALTH EU SUMMIT 2025, evenimentului din seria „Europa Connect”, comunicat de Gândul, i-a avut parteneri pe MSD, Sanador, Regina Maria, B. Braun, Roche România, Medicover, Astra Zeneca.

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Adam Jarubas, la Health EU Summit: “Avem nevoie de mai mulți bani pentru a investi în sănătate în țările membre”
13:40
Adam Jarubas, la Health EU Summit: “Avem nevoie de mai mulți bani pentru a investi în sănătate în țările membre”
VIDEO EXCLUSIV Victor Negrescu, la Europa Connect – EU Health Summit: „România poate deveni un lider de opinie în politicile europene de sănătate”
11:44, 06 Nov 2025
Victor Negrescu, la Europa Connect – EU Health Summit: „România poate deveni un lider de opinie în politicile europene de sănătate”
VIDEO EXCLUSIV Cristian Bușoi, la Europa Connect – EU Health Summit: „România trebuie să valorifice la maximum oportunitățile europene din domeniul sănătății”
11:03, 06 Nov 2025
Cristian Bușoi, la Europa Connect – EU Health Summit: „România trebuie să valorifice la maximum oportunitățile europene din domeniul sănătății”
SĂNĂTATE Caria ar putea deveni o amintire de trecut! Oamenii de știință au creat un gel care repară smalțul dentar
04:35, 06 Nov 2025
Caria ar putea deveni o amintire de trecut! Oamenii de știință au creat un gel care repară smalțul dentar
ACTUALITATE Alexandru Rogobete, la Health EU Summit: „România trebuie să fie prezentă la masa deciziilor europene privind sănătatea”
14:14, 05 Nov 2025
Alexandru Rogobete, la Health EU Summit: „România trebuie să fie prezentă la masa deciziilor europene privind sănătatea”
SĂNĂTATE Diferențele majore dintre sistemul MEDICAL suedez și cel românesc. Medic cardiolog: „Oamenii sfințesc locurile și profesiile”
10:45, 05 Nov 2025
Diferențele majore dintre sistemul MEDICAL suedez și cel românesc. Medic cardiolog: „Oamenii sfințesc locurile și profesiile”
Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Cancan.ro
Mariana, prima reacție IREALĂ după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
„A murit în brațele tatălui nostru”: Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, a dezvăluit cum și-a ucis din greșeală fratele acum 70 de ani
Cancan.ro
Serghei Mizil i-a dat OK-ul cu Denise Rifai, dar l-a averizat pe Alexa să nu o strice cu nunta: 'Nu îi văd căsătoriți…
Ce se întâmplă doctore
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce mașini s-au vândut rapid de Black Friday 2025? SUV-uri și vehicule utilitare cu reduceri consistente
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele sănătoase să fie periculoase
ULTIMA ORĂ Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei de neconstituționalitate a Legii privind pensiile speciale ale magistraților
13:44
Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei de neconstituționalitate a Legii privind pensiile speciale ale magistraților
SPORT Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino din preliminariile CM 2026. Surprizele lui Mircea Lucescu
13:44
Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino din preliminariile CM 2026. Surprizele lui Mircea Lucescu
Peste 186 de milioane de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025 – de peste trei ori mai mult decât în 2024
13:42
Peste 186 de milioane de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025 – de peste trei ori mai mult decât în 2024
RELIGIE Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavriil. Cui trebuie să îi spunem La mulți ani
13:28
Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavriil. Cui trebuie să îi spunem La mulți ani
VIDEO 🚨 Victor Ponta revine în mijlocul PSD, la Congresul formațiunii: „Așteptam de 10 ani această invitație”
13:04
🚨 Victor Ponta revine în mijlocul PSD, la Congresul formațiunii: „Așteptam de 10 ani această invitație”
ECONOMIE România nu mai face față inflației. INS confirmă cifrele dezastruoase. Aproape 3,6 milioane de români erau săraci în 2024
13:04
România nu mai face față inflației. INS confirmă cifrele dezastruoase. Aproape 3,6 milioane de români erau săraci în 2024