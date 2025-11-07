Europa Connect – Health EU Summit – Dezbateri despre direcțiile strategice privind finanțarea, digitalizarea și integrarea inteligenței artificiale în domeniul medical

La Bruxelles, în cadrul evenimentului Europa Connect – Health EU Summit, organizat de vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu și promovat de Gândul, oficiali europeni, responsabili din sănătate și lideri ai industriei medicale au discutat despre viitorul politicilor de sănătate din Uniunea Europeană. Întâlnirea de nivel înalt a fost dedicată viitorului politicilor europene de sănătate a analizat direcțiile strategice privind finanțarea, digitalizarea și integrarea inteligenței artificiale în domeniul medical.

Victor Negrescu a pledat pentru o finanțare sporită a programului EU for Health și a subliniat că România are potențialul de a deveni un „lider de opinie” în sănătatea publică europeană.

La rândul său, Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a insistat asupra nevoii unei prezențe active a României la masa deciziilor europene, accentuând importanța digitalizării, accesului la tratamente inovative și creării unui hub de inovație medicală finanțat din surse publice, europene și private.

Adam Jarubas, președintele Comisiei de Sănătate Publică SANT, a anunțat o nouă strategie europeană pentru bolile cardiovasculare și o legislație farmaceutică revizuită, menite să stimuleze investițiile și cooperarea între statele membre.

Și Cristian Bușoi, membru al Boardului de conducere EMA și fost președinte al Comisiei ITRE, a amintit oportunitățile oferite României prin fondurile europene, PNRR și Programul Operațional Sănătate, subliniind necesitatea conectării la marile inițiative europene – lupta împotriva cancerului, bolile cardiovasculare și noua legislație farmaceutică.

Frank Loeffler, General Manager Roche România, a apreciat România drept un exemplu de bune practici în domeniul sănătății europene, însă a cerut o abordare echitabilă între state, care să asigure acces egal la tratamente inovatoare.

Fady Chreih, CEO al Rețelei de Sănătate Regina Maria, a subliniat importanța colaborării dintre sectorul public și cel privat, pentru a valorifica la maximum beneficiile politicilor europene și pentru a adapta rapid sistemul medical românesc la noile realități tehnologice.

În concluzie, Conferința Europa Connect – Health EU Summit a evidențiat faptul că România este tot mai activă și influentă în dialogul european despre sănătate, prin inițiative de inovație, digitalizare și parteneriat public-privat, având șansa reală de a se poziționa ca un lider regional în definirea viitorului sistemelor medicale europene.

HEALTH EU SUMMIT 2025, evenimentului din seria „Europa Connect”, comunicat de Gândul, i-a avut parteneri pe MSD, Sanador, Regina Maria, B. Braun, Roche România, Medicover, Astra Zeneca.