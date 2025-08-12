Prima pagină » Sănătate » Fructul supranumit „ginsengul românesc” cu cu beneficii uriașe pentru sănătate. Conține de 10 ori mai multă VITAMINA C decât citricele

Fructul supranumit „ginsengul românesc" cu cu beneficii uriașe pentru sănătate. Conține de 10 ori mai multă VITAMINA C decât citricele

12 aug. 2025, Sănătate
Fructul supranumit „ginsengul românesc” cu cu beneficii uriașe pentru sănătate. Conține de 10 ori mai multă VITAMINA C decât citricele
Foto: Profimedia images

Fructul minune supranumit „ginsengul românesc” și considerat un veritabil „vaccin natural” împotriva răcelii, este tot mai căutat pentru proprietățile sale terapeutice. Cu un preț de 35 de lei pe kilogram, fructul aduce câștiguri importante fermierilor, dar și beneficii dovedite pentru sănătate.

Recoltarea cătinei este în plină desfășurare, iar cererea pentru micile fructe portocalii crește de la an la an. Bogată în vitamine și antioxidanți, cătina conține de până la 10 ori mai multă vitamina C decât citricele și este folosită în numeroase remedii naturiste.

Virgil Sandu, fermier din Iași, a mărit suprafața cultivată pentru a răspunde cererii.

„Am mărit suprafața de cătin anul acesta cu încă un hectar, aveam doar 4, două le recoltăm într-un an, 2 într-un an, undeva la 4 tone estimăm anul ăsta. Anul trecut n-am recoltat nici măcar 2 tone”, a spus acesta. Estimările sale arată că va încasa peste 140.000 de lei în acest sezon, potrivit Observatornews.

Pe piață, fructele de cătină se vând cu 35 de lei kilogramul, iar siropurile ajung la 40-50 de lei.

„Cel mai popular e siropul de cătină, îndulcit cu miere naturală, presată la rece, avem așa la 35 de lei jumătate de litru, iar apoi cătina naturală pusă în miere de albine, puțin mai acrișoară, sau pulberea de cătină care se păstrează mai ușor”, a explicat cultivatorul Florin Lungu.

Cătina, un remediu natural împotriva răcelii

Cătina este cunoscută de generații ca remediu împotriva răcelii, consumată simplă sau în combinație cu miere de albine. Totuși, specialiștii avertizează asupra consumului excesiv.

„La 100 g de cătină, ea conține în jur de 200 până la 400 de mg de vitamina C, în condițiile în care dozajul zilnic recomandat este de 500 mg, iar peste 1000 mg putem să întâlnim hipervitaminoză și disconfort abdominal”, a explicat nutriționistul Ionuț Ignat.

Pe lângă întărirea sistemului imunitar, cătina ajută la prevenirea depunerii excesului de grăsime, reduce riscul de diabet și boli cardiovasculare, fiind considerată un aliat natural pentru sănătate.

