Au fost depistate cazuri de râie la Spitalul de Psihiatrie din Jebel. DSP Timiş a demarat o anchetă

09 ian. 2026, 13:25, Sănătate
A fost demarată o anchetă epidemiologică de către Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Timiş la Spitalul de Psihiarie din Jebel, după ce trei dintre persoanele internate au fost depistate cu scabie (râie).

Vineri, Marius-Ciprian Olaru, managerul Spitalului de Psihiatrie, a confirmat, pentru Agerpres, că DPS a efectuat un control la unitatea spitalicească și a construit o echipă mixtă de control, formată din reprezentanţi ai Departamentului de Supraveghere în Sănătate Publică şi ai Serviciului de Control, care s-au deplasat la Spitalul de Psihiatrie Jebel pentru verificare şi constatare, urmând să fie aplicate măsuri, dacă situaţia o va impune.

„DSP Timiş a fost informată, joi, de către Spitalul de Psihiatrie Jebel, cu privire la existenţa a trei cazuri de scabie în rândul pacienţilor internaţi, cazuri confirmate în data de 30 decembrie 2025. Unitatea sanitară a demarat o anchetă epidemiologică internă şi a instituit măsurile de prevenţie care se impun în astfel de situaţii. Pacienţii au fost izolaţi şi urmează tratamentul recomandat de medicul dermatolog”, a declarat vineri, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al DSP Timiş, Cornelia Bubatu.

Ce este scrabia și cum se transmite de la om la om

Cunoscută și sub denumirea de râie, scrabia este o afecțiune dermatologică provocată de un parazit microscopic care pătrunde în piele și care determină mâncărimi, erupții cutanate, dar și un disconfort accentuat. Această boală este contagioasă și se transmite prin contact direct, dar și prin obiecte contaminate cu care persoana a intrat în contact, cum ar fi lenjeria de pat, prosoapele sau hainele.

„Scabia, cunoscută și sub numele de râie, este o afecțiune dermatologică ce este cauzată de un parazit microscopic. Această infecție cutanată provoacă mâncărime intensă și poate fi extrem de contagioasă. Transmiterea se face prin contactul direct cu o persoană infectată, prin contact piele pe piele, inclusiv prin contact sexual, dar și prin contact cu obiecte contaminate (lenjeria de pat, prosoape sau haine)”, informează reprezentanții Spitalului CFR Timișoara.

