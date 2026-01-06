Prima pagină » Sănătate » Alertă alimentară. Nestle a retras de la raft mai multe loturi de formule lapte pentru sugari. Care este motivul

Alertă alimentară. Nestle a retras de la raft mai multe loturi de formule lapte pentru sugari. Care este motivul

Ruxandra Radulescu
06 ian. 2026, 19:58, Sănătate
Alertă alimentară. Nestle a retras de la raft mai multe loturi de formule lapte pentru sugari. Care este motivul
Alertă alimentară. Nestle a retras de la raft mai multe loturi de formule lapte pentru sugari. Care este motivul

Compania Nestlé a retras o serie de loturi de alimente pentru copii din 25 de țări, inclusiv din România, din cauza prezenței unei toxine care poate cauza greață și vărsături, potrivit Reuters, care citează o declarație a companiei. Cu toate acestea, compania susține că până acum nu a fost confirmat niciun caz de infecție sau simptome asociate cu vreunul dintre produsele rechemate.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor informează consumatorii despre o rechemare de produse. Nestlé România retrage voluntar de pe piață loturi de formule de lapte pentru sugari.

Rechemarea a fost inițiată din prudență de către companie. O neconformitate a fost identificată la un ingredient provenit de la un furnizor extern.

Există posibilitatea prezenței cereulidei în anumite loturi de lapte praf. Toxina poate provoca probleme de sănătate la consumatori vulnerabili precum sugarii.

Până în prezent nu au fost raportate cazuri confirmate de îmbolnăvire. Consumul acestor produse nu a asociat niciun incident de sănătate raportat oficial.

Ce trebuie să facă părinții care au cumpărat lapte praf Nestlé
Persoanele care au cumpărat produse din loturile vizate trebuie să nu le utilizeze. Siguranța sugarilor este prioritatea absolută în acest caz.

Produsele trebuie returnate la magazinul de unde au fost cumpărate. Contravaloarea va fi rambursată integral consumatorilor afectați de rechemare.

Părinții pot contacta numărul gratuit pentru consumatori 0800 863 785. Linia telefonică funcționează luni-vineri între orele 09.00-18.00 pentru informații.

Adresa de email [email protected] este disponibilă pentru întrebări suplimentare. Compania oferă suport consumatorilor afectați de această rechemare de produse.

Cereulidă este o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus. Aceasta poate provoca intoxicații alimentare și probleme gastrointestinale severe la consumatori.

Lista produselor Nestle retrase de la raft

Denumire produs:

  1. NAN EXPERTPRO CONFORT 1 800g
  2. NAN EXPERTPRO CONFORT 2 800g
  3. NAN 1 SUPREMEPRO 800g
  4. NAN 2 SUPREMEPRO 800g
  5. ALFAMINO 400g
  6. NAN EXPERTPRO FARA LACTOZA 400g
  7. PreNAN Stage 2 400g
  8. NAN EXPERTPRO HA 400g
  9. NAN EXPERTPRO AR 800g
  10. NAN 1 OPTIPRO 800g
  11. NAN 1 OPTIPRO 400E
  12. NAN 1 COMFORTIS 800g

FOTO: Envato

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ministrul Sănătății spune că tarifarea gărzilor funcționează după un model învechit și vrea să schimbe sistemul „la 180 de grade”
23:03, 04 Jan 2026
Ministrul Sănătății spune că tarifarea gărzilor funcționează după un model învechit și vrea să schimbe sistemul „la 180 de grade”
SĂNĂTATE Cât de periculoase sunt tatuajele. Cercetătorii au descoperit unde ajunge, de fapt, cerneala de pe piele
14:49, 04 Jan 2026
Cât de periculoase sunt tatuajele. Cercetătorii au descoperit unde ajunge, de fapt, cerneala de pe piele
SĂNĂTATE Cât de periculoase sunt microplasticele, de fapt, și cum ne putem feri de ele
13:56, 04 Jan 2026
Cât de periculoase sunt microplasticele, de fapt, și cum ne putem feri de ele
SĂNĂTATE Covid-19 nu afectează doar plămânii. Cercetătorii au descoperit ce modificări poate provoca virusul în creier
19:09, 01 Jan 2026
Covid-19 nu afectează doar plămânii. Cercetătorii au descoperit ce modificări poate provoca virusul în creier
ANUNȚ Agenţia Naţională de Transplant: bilanţ pozitiv în 2025 / 91 de donatori şi cel mai bun an din 2016 încoace
13:06, 01 Jan 2026
Agenţia Naţională de Transplant: bilanţ pozitiv în 2025 / 91 de donatori şi cel mai bun an din 2016 încoace
EXCLUSIV De ce devin sărbătorile un amplificator emoțional pentru depresie? Psiholog: „Apare presiunea fericirii obligatorii, iar emoțiile nu țin cont de calendar”
05:00, 27 Dec 2025
De ce devin sărbătorile un amplificator emoțional pentru depresie? Psiholog: „Apare presiunea fericirii obligatorii, iar emoțiile nu țin cont de calendar”
Mediafax
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
Digi24
VIDEO Atacurile convenționale sunt istorie: Trump a folosit în Venezuela, pentru prima dată, o tactică utilizată și de Putin în Ucraina
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Cancan.ro
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit când au văzut cum arată: 'Iartă-mă că întreb. Ești vie?'
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
O maimuță misterioasă de acum 7 milioane de ani ar putea fi cel mai vechi hominid biped
ULTIMA ORĂ Recorder se ceartă cu Curtea de Apel București: judecătorii spun că jurnaliștii că n-au cerut punct de vedere pe acuzațiile punctuale făcute, Recorder susține că a cerut interviu pe problemele din Justiție
19:07
Recorder se ceartă cu Curtea de Apel București: judecătorii spun că jurnaliștii că n-au cerut punct de vedere pe acuzațiile punctuale făcute, Recorder susține că a cerut interviu pe problemele din Justiție
NEWS ALERT Germania critică sugestia lui Medvedev privind posibila răpire a cancelarului Merz, după modelul Maduro, dar exclude măsuri suplimentare de securitate
19:06
Germania critică sugestia lui Medvedev privind posibila răpire a cancelarului Merz, după modelul Maduro, dar exclude măsuri suplimentare de securitate
SPORT Louis Munteanu, mesaj pentru patronul de la CFR Cluj după ce a semnat cu DC United
19:02
Louis Munteanu, mesaj pentru patronul de la CFR Cluj după ce a semnat cu DC United
DEZVĂLUIRI Trump regretă că SUA a ucis mulți soldați cubanezi în atacul asupra Venezuelei
17:39
Trump regretă că SUA a ucis mulți soldați cubanezi în atacul asupra Venezuelei
FLASH NEWS Nicușor Dan negociază „la pachet” numirile în fruntea serviciilor de informații cu marile parchete. Ministrul Justiției declanșează în curând procedura de numire. Prioritățile lui Dan: SRI și DNA. Ce temeri are președintele și cu cine negociază
17:22
Nicușor Dan negociază „la pachet” numirile în fruntea serviciilor de informații cu marile parchete. Ministrul Justiției declanșează în curând procedura de numire. Prioritățile lui Dan: SRI și DNA. Ce temeri are președintele și cu cine negociază
FLASH NEWS Cum face Nicușor Dan un referendum neprevăzut în Constituție? Trimite magistraților buletine de vot prin curier
16:54
Cum face Nicușor Dan un referendum neprevăzut în Constituție? Trimite magistraților buletine de vot prin curier

Cele mai noi

Trimite acest link pe