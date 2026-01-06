Alertă alimentară. Nestle a retras de la raft mai multe loturi de formule lapte pentru sugari. Care este motivul

Compania Nestlé a retras o serie de loturi de alimente pentru copii din 25 de țări, inclusiv din România, din cauza prezenței unei toxine care poate cauza greață și vărsături, potrivit Reuters, care citează o declarație a companiei. Cu toate acestea, compania susține că până acum nu a fost confirmat niciun caz de infecție sau simptome asociate cu vreunul dintre produsele rechemate.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor informează consumatorii despre o rechemare de produse. Nestlé România retrage voluntar de pe piață loturi de formule de lapte pentru sugari.

Rechemarea a fost inițiată din prudență de către companie. O neconformitate a fost identificată la un ingredient provenit de la un furnizor extern.

Există posibilitatea prezenței cereulidei în anumite loturi de lapte praf. Toxina poate provoca probleme de sănătate la consumatori vulnerabili precum sugarii.

Până în prezent nu au fost raportate cazuri confirmate de îmbolnăvire. Consumul acestor produse nu a asociat niciun incident de sănătate raportat oficial.

Ce trebuie să facă părinții care au cumpărat lapte praf Nestlé

Persoanele care au cumpărat produse din loturile vizate trebuie să nu le utilizeze. Siguranța sugarilor este prioritatea absolută în acest caz.

Produsele trebuie returnate la magazinul de unde au fost cumpărate. Contravaloarea va fi rambursată integral consumatorilor afectați de rechemare.

Părinții pot contacta numărul gratuit pentru consumatori 0800 863 785. Linia telefonică funcționează luni-vineri între orele 09.00-18.00 pentru informații.

Adresa de email [email protected] este disponibilă pentru întrebări suplimentare. Compania oferă suport consumatorilor afectați de această rechemare de produse.

Cereulidă este o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus. Aceasta poate provoca intoxicații alimentare și probleme gastrointestinale severe la consumatori.

Lista produselor Nestle retrase de la raft

Denumire produs:

NAN EXPERTPRO CONFORT 1 800g NAN EXPERTPRO CONFORT 2 800g NAN 1 SUPREMEPRO 800g NAN 2 SUPREMEPRO 800g ALFAMINO 400g NAN EXPERTPRO FARA LACTOZA 400g PreNAN Stage 2 400g NAN EXPERTPRO HA 400g NAN EXPERTPRO AR 800g NAN 1 OPTIPRO 800g NAN 1 OPTIPRO 400E NAN 1 COMFORTIS 800g

