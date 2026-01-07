Prima pagină » Sănătate » Ciorba de usturoi, preparatul tradițional care susține imunitatea în sezonul rece. Cum se prepară corect

Ciorba de usturoi, preparatul tradițional care susține imunitatea în sezonul rece. Cum se prepară corect

Mihai Tănase
07 ian. 2026, 08:33, Sănătate
Foto: Freepik.com

În plin sezon rece, când gripa și răcelile sunt tot mai frecvente, românii devin mai atenți la alimentație și la preparatele care pot susține organismul. Printre rețetele tradiționale apreciate nu doar pentru gust, ci și pentru beneficiile asupra sănătății, se numără și ciorba de usturoi, considerată un adevărat gardian al sistemului imunitar.

Ciorba de usturoi este un preparat tradițional românesc care poate ajuta organismul să facă mai ușor față sezonului rece, însă nu trebuie confundată cu un tratament medicamentos. Aceasta nu oferă protecție garantată împotriva bolilor și nu tratează infecții serioase, însă poate contribui la întărirea sistemului imunitar și la hidratarea organismului.

Preparatul este bogat în antioxidanți naturali și are un rol benefic asupra digestiei, oferind totodată o senzație de confort general. Nutriționiștii susțin că efectele pozitive ale usturoiului sunt vizibile în special atunci când acesta este consumat în cadrul unei diete echilibrate și variate.

Totuși, consumul trebuie să fie moderat. Mâncată în exces, ciorba de usturoi poate provoca iritații gastrice, tulburări digestive sau disconfort abdominal, mai ales în cazul persoanelor sensibile.

Cum se prepară ciorba de usturoi tradițională

Ciorba de usturoi este apreciată și pentru simplitatea sa, fiind un preparat ușor de realizat și adaptabil gusturilor fiecăruia. Ingredientele de bază sunt usturoiul, apa sau supa de legume, puțin ulei și condimente simple.

Pentru un plus de consistență, se pot adăuga cartofi sau ou, iar la servire poate fi completată cu smântână și verdeață proaspătă.

Procesul de preparare nu diferă de cel al unei ciorbe clasice. Astfel, legumele se curăță, se toacă și se fierb, iar usturoiul se adaugă spre final, pentru a-și păstra aroma și proprietățile, potrivit b1TV.

Secretul gustului constă în asezonare, care trebuie făcută cu atenție, astfel încât aroma usturoiului să fie intensă, dar nu agresivă. Ciorba poate fi servită atât caldă, cât și rece și este ideală alături de crutoane de casă.

