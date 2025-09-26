Prima pagină » Sănătate » Generația Z, scăpată de sub control: O adolescentă de 14 ani a murit după ce și-a pus silicoane. Medicul plastician (45 ani) era chiar iubitul ei

26 sept. 2025, 20:49, Sănătate
O tânără adolescentă de 14 ani a apelat la tehnici de înfrumusețare interzise pentru vârsta ei și a plătit cu viața! Încercând să devină „cea mai frumoasă” elevă din școală, fata a apelat la două intervenții chirurgicale estetice pentru mărirea sânilor și de lifting fesier.

Incidentul a avut loc în Mexic, unde tinerii generației Z sunt scăpați de sub control după ce autoritățile sunt copleșite de criminalitatea crescută, traficul de droguri și imigrația ilegală, fără a mai menționa și cartelurile care poartă adevărate războaie pentru supremație.

Fata de 14 ani, cu voia mamei, a apelat la un chirurg plastician în vârstă de 45 de ani, care era chiar iubitul ei. Doar tatăl nu a știut că adolescenta își dorește să facă intervenții estetice. Fata a murit însă la scurt timp după operațiile care i-ar fi cauzat leziuni cerebrale și probleme cardiace. Ea s-a stins din viață la spitalul din Durango, potrivit Today.

Mama a ținut secret fapta fiicei sale față de restul familiei și a spus soțului ei că s-a stins din cauza „complicațiilor legate de COVID-19”. Însă, la înmormântare, tatăl a descoperit că fiica sa moartă avea un bust neobișnuit de mare.

„Avea implanturi mamare. Avem fotografii ale implanturilor și ale cicatricilor. Am solicitat imediat o autopsie.”, a declarat tatăl adolescentei.

Oamenii legii au deschis o anchetă penală după ce au apărut suspiciuni legate de moartea adolescentei.  În urma investigației, medicul care a efectuat intervențiile estetice este acum cercetat penal pentru neglijență medicală și omor din culpă.  Asociația Mexicană a Chirurgilor Plasticieni, Estetici și Reconstructivi (AMCPER) a anunțat suspendarea temporară a acestuia, până la finalizarea anchetei.

Potrivit autopsiei, adolescenta a murit în urma unui edem cerebral, asociat cu complicații pulmonare și probleme cardiace.

