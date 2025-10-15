Încă o țară europeană ar putea interzice accesul minorilor la rețelele de socializare. Specialist: Au devenit periculoase ca jocurile de noroc

Inspirat după modelul țărilor vest-europene, partidul conservator bulgar „Cetățenii pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei” propune o lege pentru a interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețelele de socializare.

De la măsurile radicale impuse în Franța care au determinat o platformă de filme pentru adulți să blocheze temporar accesul cetățenilor francezi la internauții din Marea Britanie care nu pot accesa niciun site de socializare fără scanare facială sau selfie, tema siguranței online a copiilor a căpătat tot mai multă atenție în spațiul public european. Chiar și UE pregătește un permis digital cu verificare a vârstei pentru accesul la site-uri cu conținut matur.

Potrivit Novinite, cel care a inițiat dezbaterea a fost ministrul Educației,Krasimir Valchev. Ministrul susține că are dovezi destule pentru a demonstra că accesul nelimitat al tinerilor la platformele de socializare pot avea efecte negative. Și președintele Comisiei parlamentare de sănătate, profesorul dr. Kostadin Angelov, susține ferm propunerile privind interdicția.

Într-o postare, el crede că utilizarea excesivă a rețelelor de socializare generează dependență similară cu cea după jocurile de noroc, jocurile video sau drogurile periculoase, favorizând dependența neuronală, anxietatea, tulburările de atenție și dificultățile de semn.

Potrivit unui documentar, foști ingineri de la Google, Meta și X au recunoscut că platformele de socializare au fost concepute deliberat să provoace dependență, cu scopul să-i facă pe utilizatori permanent captivi prin mecanisme psihologice.

Printre mecanismele utilizate este butonul „like” pentru apreciere, fiind conceput ca recompensă pentru fiecare secundă de atenție. Din această cauză, tinerii petrec mai mult de 3 ore pe zi pe rețelele de socializare, iar riscul să devină anxioși și depresivi crește.

De asemenea, printre efectele dăunătoare raportate sunt diminuarea concentrării și a empatiei sociale. Psihologii susțin că tinerii care renunță subit la rețelele de socializare intră într-o stare de „sevraj digital”, similar simptomelor dezvoltate în urma dependenței de droguri sau jocuri de noroc.

