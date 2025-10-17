Prima pagină » Sănătate » Sfaturi despre SLĂBIT de la Mihaela Bilic: „Nu este nevoie de cură de slăbire”

17 oct. 2025, 21:25, Sănătate
Întorși din vacanțele de vară, mulți români simt nevoia să țină cure de slăbire și post până la sărbătorile de iarnă. Mulți observă că pantalonii lungi se închid mai greu după ce au mâncat pe nesăturate la restaurantele din străinătate. Însă, medicul nutriționist Mihaela Bilic susține că există metode ingenioase pentru slăbit, iar curele de slăbire nu sunt necesare.

Într-un mesaj postat pe Facebook  , Mihaela Bilic susține că se poate slăbi fără „efort colosal”. Trebuie diminuat consumul de alimentele care facilitează îngrășarea, precum făinoasele, dulciurile și alcoolul.

„Nu e nevoie de cură de slăbire, câteva reguli de bază ajung ca să pierdem câțiva centimetri în talie. Limitați consumul de făinoase. După care, zahărul și alcoolul sunt principalele vinovate pentru colăceii de grăsime de pe burtă. Porția de carbohidrați de la fiecare masă trebuie să fie cât palma, adică 2-3 linguri de orez, paste, cartofi sau o felie de pâine. Cerealele conțin gluten, o proteină care poate determina inflamație și balonări la nivel intestinal”, a scris Mihaela Bilic pe Facebook.

De asemenea, Mihaela Bilic recomandă: masa de seară nu ar trebui să conțină carbohidrați sau făinoase.  Carbohidrații pot fi înlocuiți cu legume care nu doar că oferă senzația de sațietate, dar au și calorii negative.

„Ca să scăpați de disconfort, alegeți orez, quinoa sau mămăligă, care nu au gluten. Atenție la cerealele integrale, conțin fibre insolubile cu efect iritant pentru intestin. Decât pâine neagră, mai bine paste făinoase albe fierte al dente, au indice glicemic mediu și sunt bine tolerate. Fără carbohidrați la masa de seară este regula de aur pentru un abdomen plat! Glucidele sunt necesare pentru echilibrul nutrițional, dar e bine să le consumăm în prima parte a zilei, când facem efort fizic. Făinoasele mâncate seara se transformă ușor în grăsime de rezervă, deci evitați pâinea și consumați proteine cu legume: satură și au calorii negative”, a mai adăugat Mihaela Bilic.

