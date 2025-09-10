Prima pagină » Sănătate » STUDIU: Consumul excesiv de sucuri carbogazoase și alcool provoacă albirea accelerată și căderea părului la tineri

STUDIU: Consumul excesiv de sucuri carbogazoase și alcool provoacă albirea accelerată și căderea părului la tineri

10 sept. 2025, 23:37, Sănătate
STUDIU: Consumul excesiv de sucuri carbogazoase și alcool provoacă albirea accelerată și căderea părului la tineri
FOTO - Caracter ilustrativ: Shutterstock

Stilul de viață poate influența podoaba capilară. Din cauza stilului de viață sedentar și a dietei alimentare nesănătoase, studiile arată că tinerii albesc și îmbătrânesc mai accelerat decât cei care nu consumă.

Nu ține de genetică, ci de ce punem în pahare, potrivit Observator News. Sucurile dulci și alcoolul pot contribui la cărunțirea și chiar la căderea părului.

Cu toate că tehnologia ne ajută să ne vedem viitorul cu alți ochi, medicii susțin că deciziile luate azi ne pot schimba total imaginea din oglindă,  o spun cercetătorii.

Consumul excesiv de suc duce la risc crescut de alopecie, iar consumul excesiv de alcool albește părul, după analizele făcute la 60.000 de oameni.

10 doze de suc cu zahăr pe săptămână poate duce la căderea treptată a părului.

O doză de suc accidulată conține aproximativ 40 de grame de zahăr procesat care provoacă inflamație, care se propagă în tot organismul, la nivelul pielii, precum acnee, iritații, păr cu aspect nesănătos, căderea părului”, a spus Olivia Micșa, nutriționist, pentru Observator News.

Zahărul poate bloca porii, deshidratează organismul, crește producția de sebum pe cap și provoacă dezechilibre hormonale.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Sucurile naturale sunt mult mai PERICULOASE decât se credea. La 3 zile după consum, efectele sunt devastatoare

