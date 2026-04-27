TOP 5 | De ce medicamente sunt dependenți românii în 2026? Locul 1 prezintă risc de infarct și accident vascular

TOP 5 | De ce medicamente sunt dependenți românii în 2026?

TOP 5 | Locul 1 prezintă risc de infarct și accident vascular

Un top 5 al celor mai vândute medicamente în țara noastră, în ultimul an, scoate la iveală detalii îngrijorătoare.

În 2026, piața farmaceutică din România a depășit 37,5 miliarde lei.

În pofida faptului că volumul total de cutii vândute a scăzut ușor, valoarea a crescut din cauza scumpirilor și a trecerii către tratamente mai costisitoare.

TOP 5

1. NUROFEN

Lider detașat, îl folosim pentru dureri și febră, vânzări de peste 500 milioane lei anual.

2. ASPENTER

Cel mai vândut brand românesc pentru prevenția bolilor cardiovasculare.

3. ANTINEVRALGIC

Un medicament clasic local pentru dureri de cap și nevralgii.

4. PARACETAMOL

Avem obiceiul să-l folosim la răceli, episoade virale, dureri de cap etc.

5. VOLTAREN

Lider pe segmentul afecțiunilor musculo-scheletice (dureri de spate, de articulații)

NUROFEN

Nurofenul (ibuprofenul) este de departe cel mai popular medicament din România, dar, ca orice antiinflamator nesteroidian (AINS), vine cu o listă lungă de efecte secundare.

Problemele depind mult de doză, de durata tratamentului și de cât de sensibil este fiecare pacient.

Probleme digestive

Ibuprofenul poate irita mucoasa stomacului. Cele mai dese reacții sunt dureri abdominale, greață, balonare, indigestie sau diaree/constipație.

În cazul utilizării prelungite sau pe „burta goală”, pot apărea ulcere gastrice, hemoragii digestive (scaun negru) sau perforații, care reprezintă urgențe medicale.

Efecte neurologice și senzoriale

Excesul de Nurofen poate cauza dureri de cap și amețeli, somnolență sau, dimpotrivă, o stare de nervozitate.

Poți suferi însă și de tulburări de vedere sau țiuit în urechi (tinitus).

Sigur că utilizarea în exces a analgezicelor te scapă de durerea de cap, dar poate duce la „durerea de cap de REBOUND”.

Ce înseamnă asta? Ei bine, chiar medicamentul administrat provoacă durerea de care vrei să scapi.

Probleme cardio-vasculare, renale

Aceste riscuri apar de regulă la doze mari sau la persoane cu afecțiuni preexistente.

Discutăm despre retenția de lichide, poate duce la umflarea gleznelor (edem) și creșterea tensiunii arteriale.

Sau chiar probleme la rinichi, deoarece ibuprofenul reduce fluxul de sânge către rinichi.

Acest lucru cauzează insuficiență renală, mai ales la cei deshidratați sau vârstnici.

Apare și riscul de infarct sau accident vascular: studiile arată că utilizarea pe termen lung a dozelor mari crește ușor riscul de evenimente cardiace grave.

Reacții alergice și cutanate

Nurofenul în exces duce la apariția de erupții pe piele, mâncărimi și urticarie.

De asemenea, cei care au sensibilitate la aspirină pot dezvolta dificultăți de respirație sau episoade de ASTM.

O reacție gravă (rară, din fericire) este sindromul STEVENS-JOHNSON (o reacție severă a pielii care necesită spitalizare imediată).

