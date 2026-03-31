Cum identifici medicamentele false. Autoritățile române au descoperit că jumătate dintre cele vândute online sunt contrafăcute

Cum identifici medicamentele false

Autoritățile române trag un semnal de alarmă și aduc în atenție faptul că jumătate dintre medicamentele vândute online sunt contrafăcute. Unele dintre ele nu conțin substanța activă, iar altele pot conține ingrediente toxice. Astfel de tratamente, indiferent de natura lor (pentru slăbit, diabet, diverse afecțiuni și boli), pot face mai mult rău decât bine. Iată cum identifici medicamentele false.

Pe listă se află siropuri, capsule, tablete, dar și pliculețe care în interior ar putea să nu conțină substanțele active. Altfel, unele medicamente contrafăcute, care sunt vândute pe internet, pot conține ingrediente toxice pentru organism. La o scurtă căutare pe internet, putem găsi medicamente cu diverse întrebuințări. Unele sunt vândute online chiar și sub forma unor „leacuri miraculoase”. Dar care, în realitate, pot face mai mult rău decât bine.

Tot la o scurtă căutare pe internet, pot fi găsite site-uri care comercializează tratamente care, în mod normal, ar trebui eliberate sub o prescripție medicală. Răzvan Marinică, comisar șef de Poliție la Direcția de Investigare a Criminalității Economice, explică faptul că jumătate dintre astfel de medicamente sunt de proveniență asiatică. În special China și India, precizează comisarul șef.

„Majoritatea provin din Asia, în special China şi India, substanţe active sau chiar medicamente propriu- zise. Medicamente falsificate de principiu am descoperit din categoria celor pentru disfuncţii sau hormoni de creştere, steroizi, dar în principal vânzarea neautorizată de medicamente vizează medicamentele foarte scumpe, destinate tratării de boli grave”, explică Răzvan Marinică, comisar șef de Poliție la Direcția de Investigare a Criminalității Economice, conform Observatornews.ro.

Totuși, cum identifici medicamentele false? Astfel de medicamente sunt achiziționate din mai multe motive de către utilizatori. Pe primul loc se află motivul lipsei unui anumit medicament. Apoi, lista este completată de problemele legate de bani și disperarea, spune Rozalina Lăpăpadatu, preşedinte Asociaţuia Pacienţilor cu afecţiuni autoimune.

„Acele substanțe active, care ar trebui să se regăsească în produsele farmaceutice, s-ar putea să fie cu totul altceva, să fie pe afară vopsit gardul și înăuntru leopardul”, spune Sorin Mierlea, preşedinte InfoCons.

Astfel de medicamente, indiferent de natura lor, pot agrava problemele de sănătate. Acest aspect a fost expus și de Beatrice Speteanu, farmacist.

„Cele mai frecvente cazuri au fost cele în care şi-au comandat online anumite injecţii pe care le folosesc pentru slăbit şi ne întrebau dacă e culoarea bună, nu e culoarea bună. Bolnavi oncologici care şi-au comandat direct din India anumite medicamente cu un preţ de 6 ori mai mic decât al nostru”, explică Beatrice Speteanu, farmacist.

Gabriel Nistor, medic infecționist Matei Balș, explică faptul că unele dintre persoanele care consumă medicamente din surse necunoscute pot prezenta probleme de sănătate. El precizează că „se poate ajunge în cazuri extreme până și la deces”.

În farmacie există scanarea OSMR.

„În farmacie, avem cel mai bun instrument de verificare: scanarea OSMR. Prin scanarea finală, acel medicament este scos din circuit din momentul în care a ieşit pe uşa fabricii şi putem verifica dacă cumva a mai existat în altă ţară codul duplicat. Dacă a mai fost scanat sau dacă medicamentul este conform”, a spus Beatrice Speteanu, farmacist.

Desigur, consumatorul trebuie să fie foarte atent la sursele de unde cumpără astfel de medicamente / tratamente. Președintele InfoCons precizează că poate fi accesat site-ul mfinante.ro pentru a verifica dacă firma respectivă există. De altfel, este indicat să fie consultat medicul sau farmacistul înainte de achiziționarea unui astfel de tratament.

